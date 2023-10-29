Описание приготовления:

Колбасу и томатный соус берите любой по вкусу. И если вы знакомы с дрожжевым тестом, то приготовление этого пирога не составит особого труда. Из указанного количества ингредиентов получается 2 пиццы диаметром 30 см.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 400 Грамм

Вода 200 Миллилитров

Растительное масло 2 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Сахар 1 Чайная ложка

Дрожжи прессованные 15 Грамм

Соленые огурцы 2 Штуки

Помидор 2-3 Штук

Кетчуп 4-5 Ст. ложек

Сыр 200 Грамм (твердый)

Колбаса 200 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

190 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пиццы с колбасой, солеными огурцами и помидорами.

Приготовьте тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи. Налейте теплую воду и растительное масло.

Добавьте соль, сахар и постепенно всыпьте просеянную муку, каждый раз перемешивая.

Замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место.

Через 40-50 минут оно увеличится в объеме и будет готово к работе.

Разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте или растяните в круг диаметром 30 сантиметров, который выложите в форму для выпечки.

Смажьте тесто кетчупом или томатным соусом. Разложите нарезанную колбасу.

Нарежьте соленые огурцы кружками и половинками кружков помидоры. Выложите на пиццу.

Посыпьте тертым сыром.

Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 220-240 градусов 15-20 минут.

Пицца с колбасой, солеными огурцами и помидорами готова. Подавайте к столу горячей.