Описание приготовления:
Колбасу и томатный соус берите любой по вкусу. И если вы знакомы с дрожжевым тестом, то приготовление этого пирога не составит особого труда. Из указанного количества ингредиентов получается 2 пиццы диаметром 30 см.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 400 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Сахар 1 Чайная ложка
- Дрожжи прессованные 15 Грамм
- Соленые огурцы 2 Штуки
- Помидор 2-3 Штук
- Кетчуп 4-5 Ст. ложек
- Сыр 200 Грамм (твердый)
- Колбаса 200 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
190 ккал
Калорийность
7 г
Белки
8 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пиццы с колбасой, солеными огурцами и помидорами.
Приготовьте тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи. Налейте теплую воду и растительное масло.
Добавьте соль, сахар и постепенно всыпьте просеянную муку, каждый раз перемешивая.
Замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место.
Через 40-50 минут оно увеличится в объеме и будет готово к работе.
Разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте или растяните в круг диаметром 30 сантиметров, который выложите в форму для выпечки.
Смажьте тесто кетчупом или томатным соусом. Разложите нарезанную колбасу.
Нарежьте соленые огурцы кружками и половинками кружков помидоры. Выложите на пиццу.
Посыпьте тертым сыром.
Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 220-240 градусов 15-20 минут.
Пицца с колбасой, солеными огурцами и помидорами готова. Подавайте к столу горячей.