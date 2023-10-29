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Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

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Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Описание приготовления:

Колбасу и томатный соус берите любой по вкусу. И если вы знакомы с дрожжевым тестом, то приготовление этого пирога не составит особого труда. Из указанного количества ингредиентов получается 2 пиццы диаметром 30 см.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Колбаса Блюдо: Выпечка / Пицца География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 400 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Чайная ложка (без горки)
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Дрожжи прессованные 15 Грамм
  • Соленые огурцы 2 Штуки
  • Помидор 2-3 Штук
  • Кетчуп 4-5 Ст. ложек
  • Сыр 200 Грамм (твердый)
  • Колбаса 200 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

190 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами»

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Подготовьте ингредиенты для приготовления пиццы с колбасой, солеными огурцами и помидорами.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Приготовьте тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи. Налейте теплую воду и растительное масло.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Добавьте соль, сахар и постепенно всыпьте просеянную муку, каждый раз перемешивая.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Через 40-50 минут оно увеличится в объеме и будет готово к работе.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте или растяните в круг диаметром 30 сантиметров, который выложите в форму для выпечки.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Смажьте тесто кетчупом или томатным соусом. Разложите нарезанную колбасу.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Нарежьте соленые огурцы кружками и половинками кружков помидоры. Выложите на пиццу.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Посыпьте тертым сыром.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 220-240 градусов 15-20 минут.

Пицца с солеными огурцами, колбасой и помидорами

Пицца с колбасой, солеными огурцами и помидорами готова. Подавайте к столу горячей.

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