Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Запеканка уже давно стала универсальным блюдом для простого и сытного ужина. Готовить запеканку можно из мясных продуктов, из сырных или из овощей. Все зависит от того, какие ингредиенты есть в холодильнике.
Простота и универсальность блюда стали ключевыми факторами его актуальности до сих пор.
Из большого разнообразия запеканок нужно выделить ту, которая вам нравится больше всего. Как правило, большие семьи придерживаются выбора в сторону мясных запеканок. В постах готовятся чаще капустные или картофельные запеканки.
Сделаем самостоятельно запеканку с фаршем и картофелем.
Ингредиенты для мясной запеканки:
- Сыр Моцарелла — 250 г;
- Картофель — 3 шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Фарш говяжий — 450 г;
- Лук Шалот — 1 шт.;
- Грибы — 200 г;
- Томатное пюре — 200 мл;
- Дижонская горчица — 1 ст.л.;
- Чеснок — 3 зубчика.
Приготовление мясной запеканки:
Смазываем оливковым маслом противень. Натираем сыр и посыпаем им поверхность противня ровным слоем.
Очищаем картофель, нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем пластины картофеля внахлест на слой из сыра.
Посыпаем картофельный слой солью, черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом.
Запекаем картофель в духовке при 200 градусах 30 минут. В сковороде обжариваем фарш на среднем огне 7 минут.
Нарезаем маленькими кубиками лук Шалот. Обжариваем фарш с луком пару минут. Нарезаем тонкими пластинами грибы, кладем в сковороду к фаршу, обжариваем 4 минуты.
Выкладываем в смесь томатную пасту, Дижонскую горчицу и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока, добавляем в фарш, перемешиваем и обжариваем 5 минут.
Выкладываем фарш на картофельный слой на противне.
Посыпаем остатками сыра слой из фарша. Запекаем блюдо 15 минут в духовке.
В результате мы получаем ароматную мясную запеканку.
Блюдо можно посыпать зеленью по желанию.