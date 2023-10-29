Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Запеканка уже давно стала универсальным блюдом для простого и сытного ужина. Готовить запеканку можно из мясных продуктов, из сырных или из овощей. Все зависит от того, какие ингредиенты есть в холодильнике.

Простота и универсальность блюда стали ключевыми факторами его актуальности до сих пор.

Из большого разнообразия запеканок нужно выделить ту, которая вам нравится больше всего. Как правило, большие семьи придерживаются выбора в сторону мясных запеканок. В постах готовятся чаще капустные или картофельные запеканки.

Сделаем самостоятельно запеканку с фаршем и картофелем.

Ингредиенты для мясной запеканки:

Сыр Моцарелла — 250 г;

Картофель — 3 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Фарш говяжий — 450 г;

Лук Шалот — 1 шт.;

Грибы — 200 г;

Томатное пюре — 200 мл;

Дижонская горчица — 1 ст.л.;

Чеснок — 3 зубчика.

Приготовление мясной запеканки:

Смазываем оливковым маслом противень. Натираем сыр и посыпаем им поверхность противня ровным слоем.

Очищаем картофель, нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем пластины картофеля внахлест на слой из сыра.

Посыпаем картофельный слой солью, черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом.

Запекаем картофель в духовке при 200 градусах 30 минут. В сковороде обжариваем фарш на среднем огне 7 минут.

Нарезаем маленькими кубиками лук Шалот. Обжариваем фарш с луком пару минут. Нарезаем тонкими пластинами грибы, кладем в сковороду к фаршу, обжариваем 4 минуты.

Выкладываем в смесь томатную пасту, Дижонскую горчицу и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока, добавляем в фарш, перемешиваем и обжариваем 5 минут.

Выкладываем фарш на картофельный слой на противне.

Посыпаем остатками сыра слой из фарша. Запекаем блюдо 15 минут в духовке.

В результате мы получаем ароматную мясную запеканку.

Блюдо можно посыпать зеленью по желанию.