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Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

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Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Запеканка уже давно стала универсальным блюдом для простого и сытного ужина. Готовить запеканку можно из мясных продуктов, из сырных или из овощей. Все зависит от того, какие ингредиенты есть в холодильнике.

Простота и универсальность блюда стали ключевыми факторами его актуальности до сих пор.

Из большого разнообразия запеканок нужно выделить ту, которая вам нравится больше всего. Как правило, большие семьи придерживаются выбора в сторону мясных запеканок. В постах готовятся чаще капустные или картофельные запеканки.

Сделаем самостоятельно запеканку с фаршем и картофелем.

Ингредиенты для мясной запеканки:

  • Сыр Моцарелла — 250 г;
  • Картофель — 3 шт.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Фарш говяжий — 450 г;
  • Лук Шалот — 1 шт.;
  • Грибы — 200 г;
  • Томатное пюре — 200 мл;
  • Дижонская горчица — 1 ст.л.;
  • Чеснок — 3 зубчика.

Приготовление мясной запеканки:

Смазываем оливковым маслом противень. Натираем сыр и посыпаем им поверхность противня ровным слоем.

Очищаем картофель, нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем пластины картофеля внахлест на слой из сыра.

Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Посыпаем картофельный слой солью, черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом.

Запекаем картофель в духовке при 200 градусах 30 минут. В сковороде обжариваем фарш на среднем огне 7 минут.

Нарезаем маленькими кубиками лук Шалот. Обжариваем фарш с луком пару минут. Нарезаем тонкими пластинами грибы, кладем в сковороду к фаршу, обжариваем 4 минуты.

Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Выкладываем в смесь томатную пасту, Дижонскую горчицу и соль. Шинкуем мелко зубчики чеснока, добавляем в фарш, перемешиваем и обжариваем 5 минут.

Выкладываем фарш на картофельный слой на противне.

Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

Посыпаем остатками сыра слой из фарша. Запекаем блюдо 15 минут в духовке.

Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

В результате мы получаем ароматную мясную запеканку.

Всю неделю готовлю по этому рецепту. Дешево и вкусно: ароматная мясная запеканка

 

 

 

Блюдо можно посыпать зеленью по желанию.

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