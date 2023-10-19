Двухцветные блинчики на молоке

Испечь блины — всегда хорошая идея. Ну а если они еще с красивым узором… Приготовьте ароматные двухцветные блинчики к завтраку. Ваши детишки придут в восторг, как только увидят это необычное и аппетитное лакомство.

Попробовав приготовить такие блины хотя бы раз, возвращаться к классическому рецепту вам точно не захочется. Рисунок, напоминающий принт зебры, покорит ваше сердце. Потому печь традиционные блинчики уже не будет никакого желания.

Как испечь красивые двухцветные блинчики на сковороде

Чтобы создать рисунок из шоколадного теста, вам понадобится обычная пластиковая бутылка, рассчитанная на 500 мл. Возьмите ее крышечку и сделайте в ней отверстие подходящего размера. Затем наполните бутылку тестом с какао и плотно закрутите ее. Приспособление для создания красивого узора готово!

Ингредиенты

Молоко250 мл Вода250 мл Яйцо3 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар2 ст. л. Пшеничная мука270 г Какао-порошок1 ст. л. Подсолнечное масло5 ст. л.

Приготовление

В глубокую миску вбиваем яйца. Всыпаем соль и сахар. Хорошенько взбиваем всё венчиком до образования пены. Вливаем в яичную смесь молоко и воду. Тщательно перемешиваем. Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем всё до однородности и гладкости. Отделяем 200 мл от общего количества жидкого теста. Всыпаем к этой порции какао-порошок. Перемешиваем всё. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Снова перемешиваем.В основную часть теста вливаем 4 ст. л. подсолнечного масла. Хорошенько перемешиваем. Переливаем шоколадное тесто в бутылку, в крышечке которой сделано отверстие.Разогреваем сковороду, смазанную небольшим количеством масла. Рисуем на ней улитку шоколадным тестом. Как только оно схватилось, сверху выливаем светлое тесто. Распределяем его по всей поверхности. Печем блины до румяности с двух сторон. Готово!

Можете полить такие блинчики кленовым сиропом или мёдом. Также попробуйте подать к этому сладкому блюду карамельный соус, домашнее варенье или же обычную сметану. В любом случае