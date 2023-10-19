Бесподобные осетинские пироги. Простой рецепт: можно готовить с любой начинкой

Одним из самых популярных пирогов на нашей планете считается Осетинский пирог. Он продается в замороженном виде в любом большом продуктовом магазине и, как правило, имеется в пекарнях.

История Осетинского пирога началась около 3.000 лет назад. Изначально пирог был пресной лепешкой для ритуалов. Но, со временем в лепешки добавили сыр и сделали национальным блюдом осетины.

С тех пор осетинские пироги модернизировались и становились вкуснее. Сейчас пироги могут позволить себе все желающие.

Однако, лучше приготовить его самостоятельно.

Ингредиенты для осетинского пирога:

молоко — 180 г;

свежие дрожжи — 9 г;

сахар — 1 ч.л. сахара;

соль — 1/4 ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

мука — 300 г;

картофель — 300 г;

сыр — 200 г.

Приготовление осетинского пирога:

В миску с теплой водой высыпаем сахар, добавляем дрожжи и перемешиваем. К дрожжевой смеси высыпаем пару ложек муки от общего количества и ждем, пока образуется пенная шапочка.

После вступления в работу дрожжей, вливаем к ним растительное масло, солим и перемешиваем. Частями в дрожжи высыпаем муку, замешиваем тесто в течение 5-6 минут.

Смазываем тесто и тару растительным маслом, оставляем его под полотенцем в тарелке на 40 минут. Обминаем тесто после настаивания, делим на две части по 250 грамм примерно.

Оставляем тесто под пищевой пленкой на 15 минут. в это время готовим начинку — отвариваем до готовности картофель и очищаем.

Картошку вместе с сыром пропускаем через мясорубку до однородности.

Посыпаем картофельную смесь любимыми специями, например, хмели сунели. Не забываем нашинковать в начинку зелени.

Раскатываем две части теста в толстые лепешки лепешки. Из начинки формируем два шара, кладем их в центр лепешек.

Накрываем лепешки тестом, будто укладываем в мешочки.

Кладем пироги швами вниз, растягиваем в более плоские лепешки с начинкой внутри. Стараемся, чтобы начинка внутри распределилась равномерно.

Не забываем в середине пирогов сделать небольшое отверстие.

Кладем пироги на противень, смазанный растительным маслом. Выпекаем пироги при 200 градусах 25 минут.

За пару минут до приготовления стоит смазать пироги сливочным маслом — так они будут румяными.

Получаются ароматные сытные осетинские пироги.