Еда спасает психику: врач объяснил, чем нужно заедать стресс

Диетолог Андрей Бобровский посоветовал заедать психоэмоциональное напряжение определенными продуктами, которые препятствуют истощению организма и позволяют легко переносить стресс. Об этом сообщает радио Sputnik.

При стрессе рука сама тянется к фастфуду и сладкому, но специалист рекомендует сосредоточиться на продуктах, богатых омега-3 и омега-6, фолиевой кислотой, магнием и цинком.

По словам Бобровского, такие элементы содержатся в зелени, фруктах и ягодах: цитрусовых, клубнике, авокадо и шпинате. Полиненасыщенные жирные кислоты присутствуют в сельди, скумбрии и салаке. Кроме этого, мозгу будет проще справиться с напряжением, если включить в рацион орехи. Чтобы организм меньше страдал от последствий стресса, эти продукты должны составлять четверть полноценного приема пищи.

Доктор также объяснил, что в непростые периоды жизни человеку нужна не «вредная» еда, а хрустящая. Заменить снеки можно овощами, например, морковью и сельдереем.

Пока одни продукты работают против стресса, другие его вызывают. Диетолог Келли Миддлтон рассказала, от чего стоит отказаться, чтобы уберечь свою психику.