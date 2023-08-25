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Паста-намазка из рыбы и икры

Admin
25 августа 2023
На чтение: 1 минута

Описание приготовления:

Хранится паста-намазка в стеклянной, хорошо закрытой баночке несколько дней. С ней можно делать бутерброды, начинять тарталетки и валованы. Копченую рыбу можно взять любую по своему усмотрению, а икру лучше мелкую и плотную, чтобы не лопнула при перемешивании.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Икра рыбная 130 Грамм
  • Рыба копченая 100 Грамм
  • Масло сливочнoe 150 Грамм
  • Сок лимона 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

379 ккал

Калорийность

19 г

Белки

38 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста-намазка из рыбы и икры»

Паста-намазка из рыбы и икры

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты-намазки из рыбы и икры. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Паста-намазка из рыбы и икры

У копченой рыбы, у меня лещ, удалите кожу, отделите мясо и тщательно выберите все, даже мелкие косточки. Выложите мясо рыбы в чашу блендера и добавьте мягкое масло.

Паста-намазка из рыбы и икры

Пробейте все блендером до однородной массы. Влейте к массе лимонный сок, немного посолите и добавьте рыбную икру, у меня икра трески. Все еще раз пробейте до однородности. Подавайте пасту-намазку на поджаренном хлебе или багете.

Паста-намазка из рыбы и икры

Приятного аппетита!

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