Описание приготовления:
Хранится паста-намазка в стеклянной, хорошо закрытой баночке несколько дней. С ней можно делать бутерброды, начинять тарталетки и валованы. Копченую рыбу можно взять любую по своему усмотрению, а икру лучше мелкую и плотную, чтобы не лопнула при перемешивании.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Икра рыбная 130 Грамм
- Рыба копченая 100 Грамм
- Масло сливочнoe 150 Грамм
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
379 ккал
Калорийность
19 г
Белки
38 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста-намазка из рыбы и икры»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты-намазки из рыбы и икры. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.
У копченой рыбы, у меня лещ, удалите кожу, отделите мясо и тщательно выберите все, даже мелкие косточки. Выложите мясо рыбы в чашу блендера и добавьте мягкое масло.
Пробейте все блендером до однородной массы. Влейте к массе лимонный сок, немного посолите и добавьте рыбную икру, у меня икра трески. Все еще раз пробейте до однородности. Подавайте пасту-намазку на поджаренном хлебе или багете.
Приятного аппетита!