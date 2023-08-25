ГлавнаяРецептыНаслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Admin 25 августа 2023 На чтение: 3 минуты Нравится: 1 Лето – время ярких эмоций и отдыха на природе. Благодаря солнечной и теплой погоде это время года у многих людей ассоциируется с семьей и друзьями, собирающимися вокруг барбекю. НОВОСТИ ВКУСНО Так что воспользуйтесь возможностью создать великолепные воспоминания в последние дни августа и насладиться отдыхом под открытым небом. Однако не стоит паниковать, ведь на организацию и приготовление достаточно будет считанных часов, информирует 24 Канал. К теме Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Это возможно с ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Бренд позаботился, чтобы украинцы не тратили свое время на кропотливые подготовительные процессы и одновременно получали курочку высокого качества, уже замаринованную в отборных специях и готовую к запеканию. К тому же в ассортименте ТМ «Наша Ряба Аппетитная» – мясо на любой вкус. Следовательно, и любители пикантных маринадов, и ценители классических вкусов найдут здесь свой любимый продукт. При этом приготовить курочку будет так же легко, как и ее выбрать. Всего за 30 минут вы получите сочное и ароматное мясо с корочкой, которое посмакует всем за столом. Дополнить блюдо советует любимыми овощами и соусами. А чтобы кулинарный процесс стал еще проще – мы подготовили три актуальных идеи для вкусного барбекю, которые следует попробовать. Куриные голени с сахарной кукурузой Время: 35 минут Порции: 4 Куриные голени с кукурузой / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные голени «Дели» ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 4 кочана кукурузы; – 50 граммов сливочного масла; – 2 чайные ложки молотой паприки; – 1 столовая ложка тертого пармезана; – соль по вкусу. Приготовление: Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая ее. Кочаны кукурузы чистим, разрезаем пополам и выкладываем на решетку, посыпаем паприкой и немного солью. Готовим их 15 минут до готовности, время от времени смазывая сливочным маслом. Перед подачей кукурузу посыпаем тертым пармезаном. Подаем с куриными голенями. Куриный шашлык с грибами Время: 30 минут Порции: 4 Куриный шашлык с грибами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриный шашлык «Зелень и лук» ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 200 граммов шампиньонов; – 100 граммов томатов черри; – 1 репчатый лук; – 50 граммов соуса барбекю или кетчупа; – масло для смазки овощей (1 столовая ложка); – соль по вкусу; – большие шпажки. Приготовление: Моем овощи. Нарезаем лук кольцами, а грибы и помидоры – оставляем целиком. Если шампиньоны большие – их можно разрезать пополам. Однако рекомендуем выбирать небольшие грибы, которые быстрее приготовятся и при подаче будут выглядеть аппетитно. Грибы и томаты смазываем растительным маслом, посыпаем солью. По желанию можно добавить сухие прованские травы. Нанизываем на шпажки маринованный куриный шашлык, лук, томаты и шампиньоны. Готовим в течение 20-30 минут (время зависит от величины кусочков мяса). Подаем с соусом барбекю или томатным кетчупом. Куриные голени с баклажанами и кабачками Время: 35 минут Порции: 4 Куриные голени с овощами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные голени в апельсиновом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 1 баклажан; – 1 кабачок или цукини; – 1 сладкий красный перец; – 100 граммов шампиньонов; – масло для смазки овощей (2 столовые ложки); – соль и черный молотый перец по вкусу; – сухие травы по желанию (майоран, чабрец, эстрагон); – большие шпажки. Приготовление: Выкладываем куриные голени на решетку и готовим их 25 – 30 минут, периодически переворачивая. Моем овощи, нарезаем произвольными кусочками. Поливаем их растительным маслом и специями, перемешиваем. Нанизываем овощи на шпажки и готовим 15 минут, переворачивая их на две стороны. Подаем куриные голени с овощами и любимым соусом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Яркий салат с жареной курицей и овощамиКак бороться с кротами на дачном участке народными средствами — методы борьбыИзготовление шильдиков на заказКак восстановить чугунную ваннуБетонные блоки, строительство из бетонных блоков Поделитесь с друзьями Нравится: 1