Ее смаковали в доме Ивана Франко: семейный рецепт паски, который всегда получается

Пасха – это больше чем просто праздничный хлеб, это символ Пасхи, который несет в себе тепло семейных традиций и воспоминаний. Каждая семья имеет свой уникальный рецепт. Не была исключением и знаменитая семья Ивана Франко.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепты пасхи передается из поколения в поколение, и именно они становятся любимыми ритуалами празднования. Писатель, публицист и переводчик Иван Франко известен не только своей деятельностью, но и замечательной семьей. Его потомкам удалось сохранить семейные традиции.

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Правнучка Ивана Франко по сыну Петру госпожа Иванка Милиянчук провела свое детство во Львове. Она росла под заботливой заботой своей бабушки Ольги-Марии Франко.

Моя баба, Ольга Франко, любила варить и печь. Разбиралась в секретах приготовления всяких блюд и приправ к ним. Я любила смотреть, что и как она готовит. Особенно увлекало приготовление к праздникам, это была особая атмосфера.

Перед Пасхой баба планировала, что будет печь, я очень любила эти домашние хлопоты. На бабки (только так называла куличи) покупала лучшие продукты, обязательно «бабские» (домашние) яйца, не менее тридцати. Потому что бабка должна была быть желтая. Имела свои мерки, которые уже знала, поэтому редко пользовалась весом. Часто мне говорила: «да две шуфли муки»…

В кухне было тепло и нам детям, а нас было достаточно много, просили не забегать в кухню, но мы всегда забегали, потому что было интересно смотреть, как месит тесто наша баба. Видимо, перепись сгрубша такая, как и у всех. Месила час, когда вырастало взбивала, и оно росло еще раз. Было накрыто, и заглядывать в него было запрещено. Выпекала бабы разных размеров, сверху смазывала яйцом, готовые никогда не люкрувала, на середину ставила веточку букшпана. Дом был убран, с особым запахом Пасхальных праздников,

– поделилась воспоминаниями внучка знаменитого писателя.

Кулич на Пасху

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Замечательный вид и вкус / Фото pexels

Ингредиенты:

– 500 грамм муки;

– 250 миллилитров молока;

– 30 грамм свежих дрожжей;

– 4 желтка;

– 50 грамм масла;

– 150 грамм сахара;

– щепотку соли;

– 1 ложка растительного масла;

– 1 ложка сметаны;

– цедра из цитрины.

Приготовление:

Возьмите часть теплого молока и добавьте в него дрожжи и небольшое количество муки из общего объема. Сделайте раствор. Отставьте его в теплое место, чтобы активизировалась бродильная деятельность. Когда смесь начнет бродить, влейте остаток молока, добавьте муку, желтки и сахар. Замешивайте тесто до гладкости и до того момента, когда оно перестанет прилипать к рукам. После этого оставьте тесто в теплом месте на один час для подъема. Введите в тесто топленое масло, масло и сметану, добавьте натертую на терке цедру лимона. Снова тщательно вымешайте и оставьте на еще один час, чтобы тесто снова поднялось. Распределите готовое тесто по формам и оставьте в теплом месте, позволяя ему снова подрасти. После того как тесто увеличится в объеме, выпекайте при температуре 170 градусов Цельсия.

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