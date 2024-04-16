Шакшука со сливочным сыром: как приготовить классическое блюдо по-новому

Шакшука – это известное блюдо ближневосточной кухни. Сыр добавляет ей приятный вкус.

Шакшуку обычно готовят на большой сковороде, чтобы хватило на всю семью. И едят ее обычно тоже из сковороды, а не раскладывая по тарелкам, обмакивая в соус ломтики хлеба. Подают шакшуку на завтрак. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Шакшука

Ингредиенты:

восемь яиц;

200 г мягкого сливочного или творожного сыра;

1 банка томатного соуса (400–500 г);

2 больших сладких перца (400 г);

две большие луковицы (400 г);

шесть зубчиков чеснока (30 г);

30 мл растительного масла, соль, перец и ваш любимый хлеб для подачи.

Смешайте томатный соус со сливочным сыром до однородности. Посолите и поперчите.

Перцы нарежьте тонкими ломтиками, удалив хвостики и семена. Очистите лук, разрежьте на четвертинки и нарежьте тонкими ломтиками.

В глубокой сковороде диаметром 28 см нагрейте масло, положите овощи, посолите и обжаривайте на среднем огне, помешивая, около пятнадцати минут.

Разогрейте духовку до 160°С. Добавьте в овощи томатно-сырный соус. Прогрейте около пяти минут.

Сделайте в смеси овощей и сыра углубления, разбейте в каждую по яйцу, посолите белки и слегка перемешайте с соусом. Поставьте сковороду в духовку на 15 минут. И подавайте шакшуку горячей с нарезанным хлебом.

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