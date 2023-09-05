Стало известно, каким продуктом можно разом восполнить кальций в организме

Получить дневную норму кальция — задачка со звездочкой. Однако нутрициолог Екатерина Плюшкова нашла выход из ситуации: для насыщения организма этим незаменимым элементом достаточно употреблять 50 г сыра в сутки. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По словам эксперта, сыр приносит организму неоспоримую пользу: например, компенсирует дефицит витаминов и минералов, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает иммунитет, кожу, ногти и волосы, заживляет раны и устраняет головные боли.

Чтобы прочувствовать на себе положительный эффект от употребления сыра, нужно не злоупотреблять этим продуктом. Диетолог отмечает, что взрослому достаточно 50–60 г сыра в сутки. Сорт может быть любым, от сулугуни до пармезана, ведь во всех сырах примерно одинаковое количество кальция.

Сыр также полезен людям, которые по собственному желанию или рекомендации врача отказались от мяса: с помощью этого молочного продукта можно восполнить нехватку белка.

Ранее диетолог перечислил продукты, улучшающие усвоение кальция, — мы писали о них в материале.