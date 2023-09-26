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Эксперт объяснила, почему россияне не перейдут на правильное питание ближайшие 20 лет

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Эксперт объяснила, почему россияне не перейдут на правильное питание ближайшие 20 лет

Бедность и неправильные гастрономические привычки — вот две причины, по которым россияне не следуют советам специалистов и не приучают детей к полезной пище. Об этом заявила нутрицициолог Юлия Шарапова в разговоре с NEWS.ru. 

Эксперт высказала такое предположение в ответ на предложение британских коллег давать в школьных столовых тунца, цельнозерновой хлеб, бобовые, авокадо и манго.

По ее мнению, потребуется как минимум 20 лет, чтобы люди в России — и особенно школьники — перешли на правильное питание. 

Шарапова уверена, что многие жители страны просто не могут изменить образ жизни из-за «наследственности» — культуры питания, которую им навязали родственники, а также из-за нехватки определенных продуктов на прилавках или денег на них.

«Поэтому мы привыкли питаться условно макаронами, картошкой и всем, что быстрее и сытнее, а также дешевле», — обобщила нутрициолог.

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