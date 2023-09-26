Описание приготовления:

Рыбные палочки можно приготовить из филе любой белой рыбы. Перед приготовлением обязательно проверьте рыбу и удалите все косточки. Чтобы рыбные палочки не были жирными, выложите их сначала на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски / Палочки

Состав / Ингредиенты:

Белок яичный 3 Штуки

Рыба 450 Грамм (филе)

Мука пшеничная 100 Грамм

Масло растительное 100 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

254 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хрустящие рыбные палочки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хрустящих рыбных палочек.

Рыбное филе сполосните и обсушите бумажным полотенцем. Порежьте рыбу наискосок на полоски. Филе посолите, поперчите и перемешайте.

В белки добавьте немного соли и взбейте в мягкую, белую пену.

Выложите рыбное филе в белки и перемешайте, чтобы палочки полностью покрылись.

Переложите полоски рыбы в муку и запанируйте их полностью.

В глубокую сковороду налейте масло и разогрейте на среднем огне. Выложите рыбные палочки на расстоянии и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 3-4 минуты.

Хрустящие рыбные палочки готовы! Приятного аппетита!