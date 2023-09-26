Описание приготовления:
Рыбные палочки можно приготовить из филе любой белой рыбы. Перед приготовлением обязательно проверьте рыбу и удалите все косточки. Чтобы рыбные палочки не были жирными, выложите их сначала на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски / Палочки
Состав / Ингредиенты:
- Белок яичный 3 Штуки
- Рыба 450 Грамм (филе)
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Масло растительное 100 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
254 ккал
Калорийность
12 г
Белки
16 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хрустящие рыбные палочки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хрустящих рыбных палочек.
Рыбное филе сполосните и обсушите бумажным полотенцем. Порежьте рыбу наискосок на полоски. Филе посолите, поперчите и перемешайте.
В белки добавьте немного соли и взбейте в мягкую, белую пену.
Выложите рыбное филе в белки и перемешайте, чтобы палочки полностью покрылись.
Переложите полоски рыбы в муку и запанируйте их полностью.
В глубокую сковороду налейте масло и разогрейте на среднем огне. Выложите рыбные палочки на расстоянии и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 3-4 минуты.
Хрустящие рыбные палочки готовы! Приятного аппетита!