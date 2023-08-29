ГлавнаяРецептыИдеальный маринад к куриным крылышкам барбекю Идеальный маринад к куриным крылышкам барбекю На чтение: 2 минуты Чтобы провести лето удачно, советуем приготовить вкусные и сочные куриные крылышки в особом маринаде – барбекю. Их можно пожарить и дома, но лучше на природе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Куриные крылышки – универсальный продукт, они вкусны в любом приготовлении: на сковородке, в духовке или на мангале. Самый вкусный вариант, конечно, последний, но не всегда есть возможность выбраться на природу. Читайте также Часть Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана Подавайте куриные крылышки с картофелем, свежим овощным салатом или другим гарниром и наслаждайтесь обедом с родными или друзьями. Рецепт маринада барбекю для куриных крылышек Время: 6 – 8 часов Порции: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм куриных крылышек; – 9 граммов соли; – 1 чайная ложка соевого соуса или ворчестера; – 0,5 чайной ложки сухого чеснока; – молотая паприка; – черный молотый перец; – 1 чайная ложка яблочного уксуса; – 35 – 40 граммов масла. Приготовление: Для маринада куриных крылышек нужно смешать все ингредиенты. Тщательно замаринуйте крылышки и отправьте под слоем пищевой пленки в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. Разжигаем огонь, нужно дождаться, пока будет очень легкий жар. Если гриль с крышкой – тогда 180 градусов. Чтобы крылышки не подгорели, важно дождаться слабого жара. Готовим куриные крылышки на медленном огне 25 – 30 минут. Обжариваем с обеих сторон несколько раз листая, доведите крылышки до румяной корочки. Подавайте их с излюбленным соусом или овощами. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сочную куриную грудку в сливках. Поделитесь с друзьями