Описание приготовления:

Клюквенный морс для детишек можно варить в любое время года. Ведь замороженная клюква совершенно не теряет витамины и свои полезные свойства. Для того, чтобы морс был максимально полезен, не используйте металлические приборы при его варке.

Назначение: Для детей Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Морс

Состав / Ингредиенты:

Клюква 150 Грамм

Сахар 50 Грамм

Вода 600 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

30 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клюквенный морс для детей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клюквенного морса для детей.

Ягоды переберите, сполосните и помните толкушкой.

Сок из измельченной клюквы отожмите через марлю сложенную в несколько слоев. Сок уберите в холодильник.

Клюквенный жмых выложите в эмалированную кастрюлю и залейте очищенной водой.

Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 10 минут.

Соедините процеженный морс с соком, перемешайте и подавайте.

Клюквенный морс для детей готов!