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Клюквенный морс для детей

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Клюквенный морс для детей

Описание приготовления:

Клюквенный морс для детишек можно варить в любое время года. Ведь замороженная клюква совершенно не теряет витамины и свои полезные свойства. Для того, чтобы морс был максимально полезен, не используйте металлические приборы при его варке.
Назначение: Для детей Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Морс

Состав / Ингредиенты:

  • Клюква 150 Грамм
  • Сахар 50 Грамм
  • Вода 600 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

30 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клюквенный морс для детей»

Клюквенный морс для детей

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клюквенного морса для детей.

Клюквенный морс для детей

Ягоды переберите, сполосните и помните толкушкой.

Клюквенный морс для детей

Сок из измельченной клюквы отожмите через марлю сложенную в несколько слоев. Сок уберите в холодильник.

Клюквенный морс для детей

Клюквенный жмых выложите в эмалированную кастрюлю и залейте очищенной водой.

Клюквенный морс для детей

Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 10 минут.

Клюквенный морс для детей

Соедините процеженный морс с соком, перемешайте и подавайте.

Клюквенный морс для детей

Клюквенный морс для детей готов!

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