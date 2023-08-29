Описание приготовления:
Клюквенный морс для детишек можно варить в любое время года. Ведь замороженная клюква совершенно не теряет витамины и свои полезные свойства. Для того, чтобы морс был максимально полезен, не используйте металлические приборы при его варке.
Назначение: Для детей Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Морс
Состав / Ингредиенты:
- Клюква 150 Грамм
- Сахар 50 Грамм
- Вода 600 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
30 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клюквенный морс для детей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления клюквенного морса для детей.
Ягоды переберите, сполосните и помните толкушкой.
Сок из измельченной клюквы отожмите через марлю сложенную в несколько слоев. Сок уберите в холодильник.
Клюквенный жмых выложите в эмалированную кастрюлю и залейте очищенной водой.
Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю сахар и варите в течение 10 минут.
Соедините процеженный морс с соком, перемешайте и подавайте.
Клюквенный морс для детей готов!