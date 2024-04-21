Ем и не поправляюсь. Салат «Разгрузочный»: всего 4 продукта в составе. Простой рецепт без сыра и майонеза

Многие диетологи говорят о том, что нужно заменять куриное мясо на индейку. Индейка — это диетический продукт, который содержит большое количество белка, витаминов А, В, С, Е, К и минералов — железо, цинк, селен, медь, марганец, калий, фосфор.

Благодаря высокому содержанию белка, индейка способствует росту мышечной массы и укреплению костей. Витамины и минералы, содержащиеся в индейке, помогают поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также укрепляют иммунную систему.

Помимо простой термической обработки, стоит добавлять индейку в салаты. Приготовим легкий диетический салат “Разгрузочный”.

Ингредиенты:

индейка -200 г;

огурец — ½ шт.;

яблоко — ½ шт.;

кукуруза — 180 г.

Ингредиенты для заправки:

соль — щепотка;

перец — щепотка;

сметана — 1,5 ст.л.;

горчица зернистая — 1 ч.л.

Приготовление салата “Разгрузочный”:

Отвариваем в подсоленной кипящей воде индейку, остужаем и нарезаем небольшими кусочками. Нарезаем мелкой соломкой яблоко и огурец, добавляем к мясу индейки.

Высыпаем в салат кукурузу, черный перец и соль. Заправляем салат сметаной и горчицей, тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем вкусный диетический салат.

Это хороший вариант блюда для похудения и разгрузки после жирной пищи.