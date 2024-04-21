Рецепт: Салат из весенних овощей — Самый доступный.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 200 гр.;

зелень — 20 гр.;

сыр мягкий — 50 гр.;

сметана — 2 ст. л.

Способ приготовления: Приветствую всех заинтересованных в рецепте салата из весенних овощей.

Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт самого простого в приготовлении и финансово самого доступного салата. Салатик, на мой взгляд, отлично подходит для разгрузочного дня. Лично мне после поедания Оладушек и Вафель пора уже неоднократно разгрузочные дни устраивать.

У меня минимум ингредиентов.

Для салата взяла только зелень петрушки и укропа, нарезаю относительно мелко, в том числе и веточки. Можно добавить любую зелень.

Капусту не сильно измельчаю, надо дать возможность зубам подольше поработать.

По крайней мере мне кажется что так быстрее насыщение приходит. Насыщение, честно говоря, кратковременное, но кто мешает через пару — тройку часов ещё такой же, или другой мало калорийный салатик съесть.

В салат можно добавить либо брынзу, либо мягкий сыр. Я взяла примерно треть баночки пастообразного сыра.

В салатник с зеленью добавила сыр. Его можно добавить и побольше, будет вкусней (но он то весьма калорийный).

Сметану в салат добавляю десяти процентную, пары ложек достаточно. Но чем меньше, тем лучше.

Салатик тщательно перемешиваю, чтобы зелень и сыр равномерно распределились в салатнике. При желании можно салатик немного посолить, мне достаточно слегка солоноватого сыра.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 5 мин.