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Рецепт: Салат из весенних овощей — Самый доступный.

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Рецепт: Салат из весенних овощей — Самый доступный.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 200 гр.;
зелень — 20 гр.;
сыр мягкий — 50 гр.;
сметана — 2 ст. л.
Способ приготовления: Приветствую всех заинтересованных в рецепте салата из весенних овощей.
Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт самого простого в приготовлении и финансово самого доступного салата. Салатик, на мой взгляд, отлично подходит для разгрузочного дня. Лично мне после поедания Оладушек и Вафель пора уже неоднократно разгрузочные дни устраивать.
У меня минимум ингредиентов.

Для салата взяла только зелень петрушки и укропа, нарезаю относительно мелко, в том числе и веточки. Можно добавить любую зелень.

Рецепт: Салат из весенних овощей - Самый доступный.

Капусту не сильно измельчаю, надо дать возможность зубам подольше поработать.

Рецепт: Салат из весенних овощей - Самый доступный.

По крайней мере мне кажется что так быстрее насыщение приходит. Насыщение, честно говоря, кратковременное, но кто мешает через пару — тройку часов ещё такой же, или другой мало калорийный салатик съесть.

В салат можно добавить либо брынзу, либо мягкий сыр. Я взяла примерно треть баночки пастообразного сыра.
В салатник с зеленью добавила сыр. Его можно добавить и побольше, будет вкусней (но он то весьма калорийный).

Рецепт: Салат из весенних овощей - Самый доступный.

Сметану в салат добавляю десяти процентную, пары ложек достаточно. Но чем меньше, тем лучше.

Рецепт: Салат из весенних овощей - Самый доступный.

Салатик тщательно перемешиваю, чтобы зелень и сыр равномерно распределились в салатнике. При желании можно салатик немного посолить, мне достаточно слегка солоноватого сыра.

Рецепт: Салат из весенних овощей - Самый доступный.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 5 мин.

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