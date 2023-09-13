ГлавнаяРецептыЕще больше начинки: готовим любимые булочки с детства Еще больше начинки: готовим любимые булочки с детства На чтение: 2 минуты Что может быть лучше, чем в один холодный осенний вечер налить себе стакан молока, взять очень маковую булочку и наслаждаться вкусами детства? Верно, ничего! ⠀ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Булочки с маком – одна из любимых выпечок родом из детства. Их часто давали к завтраку в детском саду, в школе и продавали даже в ближайшей булочной булле дома. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Чтобы снова почувствовать этот неповторимый вкус детства советуем не тратить попусту время, и уже сегодня приготовить их для целой семьи. Рецепт булочек с маком Время: 2 часа Порции: 16 штук Ингредиенты: – 450 – 500 граммов муки; – 15 граммов живых или 5 граммов сухих дрожжей; – 50 граммов сахара; – щепотка соли; – 200 граммов молока; – 1 яйцо; – 30 граммов сливочного масла; – 30 граммов масла. Для начинки: – 1 килограмм маковой начинки. Приготовление: В глубокую миску просеиваем 300 граммов муки, добавляем сахар, соль, дрожжи и перемешиваем. В отдельной миске объединяем теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное масло и масло. Добавляем жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешиваем. Постепенно просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше, так и меньше, главное, не забить его – оно должно быть очень мягким). Кладем его в глубокую миску, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30 – 40 минут. ⠀⠀ Обходим поднявшееся тесто, делим на две части и каждую максимально тонко раскатываем в прямоугольник. Каждый прямоугольник теста смазываем половиной маковой начинки (500 г) и плотно сворачиваем в рулет. Каждый рулет разрезаем нитью на восемь равных частей. Кладем булочки на лист с пергаментом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 15 – 20 минут. После этого выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 30 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шоколадный пирог с грушами. Поделитесь с друзьями