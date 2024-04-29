Если паску уже приготовили: рецепт пасхального сырника с маком

Это сырник с маком легко приготовить и он получается очень нежным. Поэтому он прекрасно дополнит праздничный пасхальный стол.
Если вы уже решили, что будете готовить на Пасху 2024, то добавьте в свое пасхальное меню этот вкуснейший сырник. Он готовится с маком и цукатами и получается очень вкусным. Это рецепт известной украинской кулинарки Лилии Цвит.
Пасхальный сырник с маком
Ингредиенты:
- творог кисломолочный — 1800 г;
- сахар — 300 г;
- масло сливочное 73% — 150 г;
- яйца куриные — 10 штук;
- сахар ванильный — 18 г;
- крахмал — 80 г;
- мак — 150 г;
- манная крупа — 50 г;
- изюм — 100 г;
- цукаты — 200 г;
- апельсиновая цедра из одного апельсина;
- посыпка декоративная.
Для глазури:
- шоколад — 200 г;
- молоко 2,5% — 2 ст. л;
- масло сливочное 73% — 30 г.
Положите творог в большую миску и добавьте яичные желтки, сахар, ванильный сахар, манную крупу и мягкое сливочное масло. Тщательно взбейте все блендером.
Если творог слишком сухой — добавьте несколько ложек сметаны.
К взбитой творожной массе добавьте крахмал. Хорошо перемешайте. В отдельную миску переложите 1/3 творожной массы. Пропарьте и перемелите мак. Добавьте к меньшему количеству творожной массы. Хорошо перемешайте.
К оставшемуся творогу добавьте натертую апельсиновую цедру, промытый изюм и цукаты и перемешайте.
Отдельно взбейте белки миксером до пышной пены. Добавьте ее к творожной массе с цукатами. Осторожно перемешайте движениями снизу вверх.
Застелите форму для выпекания пергаментом и выложите творожную массу с маком. На нее равномерно выложите творожную массу с цукатами.
Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах один час. И пока сырник «отдыхает», сделайте глазурь. На небольшом огне растопите шоколад, добавьте молоко и масло и хорошо перемешайте. Полейте сырник глазурью, посыпьте декоративной посыпкой по желанию.
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