ГлавнаяРецептыЕго съедят до последней крошки: рецепт идеального кулича с цедрой Его съедят до последней крошки: рецепт идеального кулича с цедрой На чтение: 2 минуты Приготовьте на Пасху ароматный кулич с цедрой. Такая праздничная выпечка точно понравится всем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот кулич готовится на сухих дрожжах. Паска получится пышной и очень вкусной. Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт кулича с цедрой Время: 5 часов 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 300 граммов молока 3,2%; – 180 граммов масла 83%; – 1 чайная ложка соли; – 200 граммов сметаны; – 100 граммов меда; – 200 граммов сахара; – 200 граммов цукатов; – 100 граммов коньяка; – 5 желтков; – 20 граммов ванильного сахара; – 20 граммов сухих дрожжей; – 20 граммов апельсиновой цедры; – 50 граммов апельсинового сока; – 1 килограмм муки. Для глазури: – 15 граммов желатина; – 5 белков; – 2 грамма соли; – 1 чайная ложка сока лайма; – 270 граммов воды. Приготовление: Замочите промытый изюм в коньяке на 20 – 30 минут. Тем временем просейте муку. В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Всыпьте 5 столовых ложек муки и снова перемешайте. Накройте опару пленкой и поставьте на 30 минут в теплое место. К желткам добавьте сахар, мед и взбивайте, пока сахар не растворится. Добавьте ванильный сахар, цедру и сок апельсина, сметану, соль, немного муки и взбейте до однородности. Смешайте опару, желтковую массу и замесите тесто, постепенно добавляя муку. Далее вмешайте мягкое сливочное масло. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, насыпьте сверху цукаты и изюм, после чего хорошо вымешайте. Накройте тесто крышкой или пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Снова вымесите тесто, подсыпая муку, после чего разделите его на 6 частей. Сформируйте шарики и разложите по формам на треть объема. Накройте формы и оставьте еще на 1 час. Затем поставьте куличи в холодную духовку, выставьте температуру 170 градусов и выпекайте 30 – 40 минут. Для глазури взбейте миксером белки с соком лайма и щепоткой соли до устойчивой пены. Желатин залейте 70 миллилитрами воды и оставьте для набухания. В сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте желатин и размешайте до однородности. Вылейте смесь в белковую пену и взбейте до пышности. Испеченные куличи смажьте глазурью и украсьте. Ищете рецепт вкусной паски? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек. Поделитесь с друзьями