Его съедят до последней крошки: рецепт идеального кулича с цедрой

Приготовьте на Пасху ароматный кулич с цедрой. Такая праздничная выпечка точно понравится всем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот кулич готовится на сухих дрожжах. Паска получится пышной и очень вкусной. Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом Рецепт кулича с цедрой Время : 5 часов 30 минут

: 5 часов 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 300 граммов молока 3,2%;

– 180 граммов масла 83%;

– 1 чайная ложка соли;

– 200 граммов сметаны;

– 100 граммов меда;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов цукатов;

– 100 граммов коньяка;

– 5 желтков;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 20 граммов сухих дрожжей;

– 20 граммов апельсиновой цедры;

– 50 граммов апельсинового сока;

– 1 килограмм муки.

Для глазури:

– 15 граммов желатина;

– 5 белков;

– 2 грамма соли;

– 1 чайная ложка сока лайма;

– 270 граммов воды. Приготовление: Замочите промытый изюм в коньяке на 20 – 30 минут. Тем временем просейте муку. В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Всыпьте 5 столовых ложек муки и снова перемешайте. Накройте опару пленкой и поставьте на 30 минут в теплое место. К желткам добавьте сахар, мед и взбивайте, пока сахар не растворится. Добавьте ванильный сахар, цедру и сок апельсина, сметану, соль, немного муки и взбейте до однородности. Смешайте опару, желтковую массу и замесите тесто, постепенно добавляя муку. Далее вмешайте мягкое сливочное масло. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, насыпьте сверху цукаты и изюм, после чего хорошо вымешайте. Накройте тесто крышкой или пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Снова вымесите тесто, подсыпая муку, после чего разделите его на 6 частей. Сформируйте шарики и разложите по формам на треть объема. Накройте формы и оставьте еще на 1 час. Затем поставьте куличи в холодную духовку, выставьте температуру 170 градусов и выпекайте 30 – 40 минут. Для глазури взбейте миксером белки с соком лайма и щепоткой соли до устойчивой пены. Желатин залейте 70 миллилитрами воды и оставьте для набухания. В сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте желатин и размешайте до однородности. Вылейте смесь в белковую пену и взбейте до пышности. Испеченные куличи смажьте глазурью и украсьте. Ищете рецепт вкусной паски? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек.