Вкуснее, чем в ресторане. Рулетики с беконом на картофельной подушке: готовлю так 2 раза в неделю

Бекон — это соленое и копченое свиное мясо. Точных данных о том, кто и когда придумал бекон, нет. Однако можно предположить, что этот продукт появился тогда, когда люди начали заготавливать мясо впрок.

Бекон был популярен в Древнем Риме. Римляне солили и коптили свинину, чтобы сохранить её свежесть. В Средние века бекон стал популярным в Европе. В это время его готовили из свинины, соли и специй.

Сейчас его используют для приготовления различных блюд. Расскажем, как сделать рулетики с беконом на картофельной подушке.

Ингредиенты:

свиная корейка — 1 кг;

сливочный сыр — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — пучок;

бекон — 10 полосок;

картофель — 1 кг;

куркума — 1 ч.л.;

итальянские травы — 1 ч.л.;

паприка — 1 ч.л.;

сухой чеснок — 1 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

соус Терияки;

кунжут.

Приготовление рулетиков с беконом:

Нарезаем стейки из корейки толщиной около 1 см, накрываем их пищевой пленкой. Отбиваем молотком стейки, пока они не станут более тонкими.

Солим и перчим стейки по вкусу с обеих сторон. К сливочному сыру пропускаем зубчики чеснока через пресс, высыпаем специи и нашинкованную петрушку, перемешиваем.

Сыром смазываем каждый стейк, заворачиваем в рулет начинку. Оборачиваем каждый рулет беконом.

Нарезаем каждый очищенный картофель ломтиками, солим, посыпаем куркумой, итальянскими травами, паприкой, сухим чесноком, поливаем растительным маслом и перемешиваем руками.

Выкладываем картофель в форму для запекания. Накрываем картофель фольгой и выпекаем при 200 градусах 25-30 минут. Далее кладем рулеты на картофельную подушку, под фольгой выпекаем еще 30 минут.

После приготовления смазываем рулеты соусом Терияки и посыпаем кунжутом. Запекаем без фольги при 220 градусах 5-7 минут.

Получаются сочные рулетики из бекона с сыром.

Они отлично сочетаются с гарниром из картофельных долек.