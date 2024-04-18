Эстетическое наслаждение для гурманов: рецепт десерта из киви

На приготовление такого десерта вы не потратите слишком много времени, а результат вас приятно удивит.

Десерт из киви – это не только очень вкусно, но еще и ярко. Он никого не оставит никого равнодушным и подарит эстетическое наслаждение. Как его сделать, рассказал кулинарный блогер Валерия Велигура.

Десерт из киви

Ингредиенты на 4 стакана объемом 390 мл:

Для бисквита:

яйца – 3 шт;

соль – щепотка;

сахар – 60 гр;

масло – 60 мл;

миндальный напиток Yommy – 60 мл;

мука – 65 гр;

матча – 5 гр или краситель по желанию.

Для крема:

крем-сыр – 500 гр;

сливки (33%) – 100 мл;

сахарная пудра – 50 гр;

матча – 5 гр;

миндальный напиток миндального напитка Yommy – 25 мл;

краситель – по желанию;

киви – 4 шт.

Для ганаша:

белый шоколад – 90 гр;

сливки 33% – 45 мл;

матча – 1 ч. л;

миндальный напиток Yommy – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала делаем бисквит. Яйца разделить на белки и желтки. В белки добавить соль и взбить в пену. Продолжая взбивать, постепенно добавить сахар и взбивать до пиков.

В желтки добавить масло, миндальный напиток и перемешать. Просеять муку, матчу и снова перемешать. В несколько этапов ввести белки и осторожно перемешать тесто лопаткой снизу вверх.

Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25 минут. Дать остыть и вырезать круги по форме стаканов.

Теперь готовим крем. Для этого крем-творог, сливки и пудру взбить на максимальной мощности миксера до загущения. Матчу смешать с миндальным Yommi, добавить в массу и перемешать.

Последний этап – сборка десерта. В формы или стаканы положить на дно бисквит, добавить киви, крем и повторить слои еще раз.

Теперь пора приготовить ганаш.

Матчу смешать с миндальным Yommi и добавить в шоколад со сливками. Растопить в микроволновке импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая.

Залить десерт ганашем и отправить в холодильник на час или на ночь.

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