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Эстетическое наслаждение для гурманов: рецепт десерта из киви

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Эстетическое наслаждение для гурманов: рецепт десерта из киви

На приготовление такого десерта вы не потратите слишком много времени, а результат вас приятно удивит.

Десерт из киви – это не только очень вкусно, но еще и ярко. Он никого не оставит никого равнодушным и подарит эстетическое наслаждение. Как его сделать, рассказал кулинарный блогер Валерия Велигура.

Десерт из киви

Ингредиенты на 4 стакана объемом 390 мл:

Для бисквита:

  • яйца – 3 шт;
  • соль – щепотка;
  • сахар – 60 гр;
  • масло – 60 мл;
  • миндальный напиток Yommy – 60 мл;
  • мука – 65 гр;
  • матча – 5 гр или краситель по желанию.

Для крема:

  • крем-сыр – 500 гр;
  • сливки (33%) – 100 мл;
  • сахарная пудра – 50 гр;
  • матча – 5 гр;
  • миндальный напиток миндального напитка Yommy – 25 мл;
  • краситель – по желанию;
  • киви – 4 шт.

Для ганаша:

  • белый шоколад – 90 гр;
  • сливки 33% – 45 мл;
  • матча – 1 ч. л;
  • миндальный напиток Yommy – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала делаем бисквит. Яйца разделить на белки и желтки. В белки добавить соль и взбить в пену. Продолжая взбивать, постепенно добавить сахар и взбивать до пиков.

В желтки добавить масло, миндальный напиток и перемешать. Просеять муку, матчу и снова перемешать. В несколько этапов ввести белки и осторожно перемешать тесто лопаткой снизу вверх.

Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25 минут. Дать остыть и вырезать круги по форме стаканов.

Теперь готовим крем. Для этого крем-творог, сливки и пудру взбить на максимальной мощности миксера до загущения. Матчу смешать с миндальным Yommi, добавить в массу и перемешать.

Последний этап – сборка десерта. В формы или стаканы положить на дно бисквит, добавить киви, крем и повторить слои еще раз.

Теперь пора приготовить ганаш.

Матчу смешать с миндальным Yommi и добавить в шоколад со сливками. Растопить в микроволновке импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая.

Залить десерт ганашем и отправить в холодильник на час или на ночь.

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