Куриные крылышки с фантастическим соусом: как приготовить вкусное блюдо

Благодаря тому, что крылышки готовятся в духовке, они сохраняют максимум полезных свойств.

Куриные крылышки со вкусным соусом – что может быть лучшей добавкой к обеду или на ужин. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день». Приготовленные таким способом крылышки получаются очень аппетитными, а их вкус и аромат просто сводят с ума.

Куриные крылышки в оригинальной панировке

Ингредиенты;

куриные крылья – 1 кг.

Для панировки:

мука – 3 ст. л,

копченая паприка – 1 ст. л,

сухой чеснок – 2 ч. л,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

прованские травы – 1 ст. л,

соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

сливочное масло – 50 гр,

твердый сыр – 30 гр;

зелень – пучок;

чеснок – 2-3 зубчика;

сок половины лимона.

Способ приготовления:

Для панировки смешать муку, паприку, сухой чеснок, разрыхлитель, прованские травы, перец и соль.

Крылья промыть, просушить бумажным полотенцем, разделить на части и обвалять в панировке.

Выложить на противень застеленный пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут с одной стороны, затем перевернуть и запекать еще 20 минут с другой.

Для соуса смешать растопленное масло, сок лимона, натертый на мелкую терку творог, выжатый чеснок и мелко порубленную зелень.

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