Описание приготовления:
Одной рыбкой невозможно накормить семью из 2-3 человек, а вот в таком виде очень даже можно. Если любите, чтобы соуса было больше, то дополнительно можно добавить воду или бульон.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морской окунь Блюдо: Горячие блюда / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Паста 150 Грамм (любая)
- Окунь морской 1 Штука (примерно 250 грамм)
- Лук 1 Штука
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
188 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с окунем в сливочном соусе»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Рыбу заранее достаньте из морозилки, чтобы она успела оттаять.
Окуня почистите, удалите внутренности. Отделите мякоть от костей и нарежьте её на кусочки.
Пасту опустите в кипящую воду и варите до готовности, ориентируясь на инструкцию на упаковке. Обычно хватает 10-12 минут.
В сковороде обжарьте в течение минуты мелко нарезанный лук. Он станет мягче.
Добавьте к луку нарезанную рыбу. Перемешайте и обжаривайте еще 5-7 минут на небольшом огне. По вкусу добавьте соль и специи.
Залейте рыбу сливками и добавьте чеснок пропущенный через пресс. Доведите до кипения.
Следом выложите в сковороду пасту и все перемешайте. Прогрейте на сковороде 1-2 минуты и снимите с огня.
Пасту с окунем разложите на тарелки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!