Описание приготовления:

Одной рыбкой невозможно накормить семью из 2-3 человек, а вот в таком виде очень даже можно. Если любите, чтобы соуса было больше, то дополнительно можно добавить воду или бульон.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морской окунь Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

Паста 150 Грамм (любая)

Окунь морской 1 Штука (примерно 250 грамм)

Лук 1 Штука

Сок лимона 2 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

188 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с окунем в сливочном соусе»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Рыбу заранее достаньте из морозилки, чтобы она успела оттаять.

Окуня почистите, удалите внутренности. Отделите мякоть от костей и нарежьте её на кусочки.

Пасту опустите в кипящую воду и варите до готовности, ориентируясь на инструкцию на упаковке. Обычно хватает 10-12 минут.

В сковороде обжарьте в течение минуты мелко нарезанный лук. Он станет мягче.

Добавьте к луку нарезанную рыбу. Перемешайте и обжаривайте еще 5-7 минут на небольшом огне. По вкусу добавьте соль и специи.

Залейте рыбу сливками и добавьте чеснок пропущенный через пресс. Доведите до кипения.

Следом выложите в сковороду пасту и все перемешайте. Прогрейте на сковороде 1-2 минуты и снимите с огня.

Пасту с окунем разложите на тарелки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!