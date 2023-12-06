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Паста с окунем в сливочном соусе

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Паста с окунем в сливочном соусе

Описание приготовления:

Одной рыбкой невозможно накормить семью из 2-3 человек, а вот в таком виде очень даже можно. Если любите, чтобы соуса было больше, то дополнительно можно добавить воду или бульон.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морской окунь Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

  • Паста 150 Грамм (любая)
  • Окунь морской 1 Штука (примерно 250 грамм)
  • Лук 1 Штука
  • Сок лимона 2 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

188 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с окунем в сливочном соусе»

Паста с окунем в сливочном соусе

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Рыбу заранее достаньте из морозилки, чтобы она успела оттаять.

Паста с окунем в сливочном соусе

Окуня почистите, удалите внутренности. Отделите мякоть от костей и нарежьте её на кусочки.

Паста с окунем в сливочном соусе

Пасту опустите в кипящую воду и варите до готовности, ориентируясь на инструкцию на упаковке. Обычно хватает 10-12 минут.

Паста с окунем в сливочном соусе

В сковороде обжарьте в течение минуты мелко нарезанный лук. Он станет мягче.

Паста с окунем в сливочном соусе

Добавьте к луку нарезанную рыбу. Перемешайте и обжаривайте еще 5-7 минут на небольшом огне. По вкусу добавьте соль и специи.

Паста с окунем в сливочном соусе

Залейте рыбу сливками и добавьте чеснок пропущенный через пресс. Доведите до кипения.

Паста с окунем в сливочном соусе

Следом выложите в сковороду пасту и все перемешайте. Прогрейте на сковороде 1-2 минуты и снимите с огня.

Паста с окунем в сливочном соусе

Пасту с окунем разложите на тарелки и подавайте к столу.

Паста с окунем в сливочном соусе

Приятного аппетита!

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