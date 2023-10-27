Это аппетитное сочетание по вкусу каждому: топ-3 рецепта курицы с сезонными овощами

Курятина и овощи – одно из классических сочетаний, которые не может надоесть. Ведь благодаря огромному ассортименту сезонных продуктов, а также маринадов и специй этот дуэт всегда имеет новый вкус.

НОВОСТИ ВКУСНО

Что не менее важно – такое сочетание максимально простое в приготовлении и придется по вкусу всей семье. 24 Канал. А с какими овощами соединить сочную и нежную курочку, чтобы создать настоящую гастрономическую феерию этой осенью, рассказываем дальше.

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Какие овощи совместить с курятиной

Чтобы закупка на неделю не давила на семейный бюджет, следует выбирать сезонные продукты. Этой осенью обязательно стоит обратить внимание на тыкву, картофель, баклажаны, помидоры и красный лук.

А чтобы сделать блюда, приготовленные из них, еще более питательными, советуем добавить в продуктовую корзину сочную курочку. Лучшим выбором станет продукция ТМ «Наша Ряба Аппетитная».

Курочка от производителя прошла процесс маринования, впитав в себя всю палитру вкусов. Так что вам достаточно только выбрать способ приготовления. А чтобы долго не сомневаться, какой из них будет наиболее удачным сегодня, делимся тремя аппетитными рецептами курятины с овощами в духовке.

Голени в апельсиновом маринаде, запеченные с тыквой и луком

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Голени в апельсиновом маринаде – комбинация, которая сможет поразить / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней в апельсиновом маринаде ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 средняя тыква;

– 2 больших красных лука;

– 4 зубка чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и черный перец по вкусу;

– пол чайной ложки сушеной смеси трав (тимян, розмарин).

Приготовление:

Предварительно разогреваем духовку до 180 градусов. Тыкву очищаем от кожуры, удаляем семена и нарезаем на небольшие полоски. Лук очищаем и нарезаем на полукольца. В глубокой миске смешиваем тыкву, лук, растительное масло, соль, черный перец, смесь трав. Большую форму для запекания застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем сначала готовые замаринованные куриные голени, рядом располагаем лук, на который сверху выкладываем тыкву. Запекаем в духовке примерно 40 – 45 минут. Подаем блюдо горячим. По желанию украшаем зеленью.

Бедра в томатном маринаде, запеченные с картофелем и тыквой

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Аппетитные окорочка с овощами – хит осени / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных бедер «Айдахо» в томатном маринаде от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 1 килограмм тыквы;

– 6 крупных картофелин;

– 2 – 3 веточки свежего розмарина;

– 2 зубка чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Очищаем картофель, чеснок и тыкву. Нарезаем на кубики и приправляем специями, оливковым маслом и давленым чесноком. На противень выкладываем ароматные маринованные бедра, овощи и розмарин. Запекаем около 40 минут в духовке до румяной корочки.

Запеченные баклажаны с кусочками курицы в томатном соусе

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Баклажаны с курятиной / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– курочка тапака без костей ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 2 баклажана;

– 3 столовые ложки масла;

– 4 помидора;

– 150 грамм моцареллы;

– четверть пучка базилика.

Приготовление:

Разогреваем сковороду и вливаем на нее немного масла. Высыпаем нарезанную полосками курочку тапака и обжариваем до готовности. Баклажаны разрезаем вдоль пополам. Выкладываем их на противень кожурой вниз и поливаем оливковым маслом. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут, чтобы они смягчились. Нарезаем помидоры и моцареллу кружочками. Вынимаем баклажаны из духовки и выкладываем на них кусочки курочки тапака, помидоры и сыр. Выпекаем еще 5 – 10 минут, пока не расплавится сыр. Украшаем листьями базилика и подаем.

Приятного аппетита!