Воздушный манник на кефире «Зебра»

Манник на кефире «Зебра» — это домашний пирог из бюджетных продуктов, который очень легко готовить. А вариант полосатого украшения еще и будет радовать глаз, ведь, несмотря на свою простоту, такая выпечка выглядит очень изысканно. Таким образом, десерт будет уместным к любому празднику.

Кефир делает готовый манник высоким, пышным и очень вкусным. А манка — более нежным в сравнении с обычной мукой. Приятно, что, если приготовить этот пирог, семейный бюджет особо не пострадает, ведь готовится он из достаточно простых продуктов, которые есть дома всегда. Это отличный рецепт для хозяек, которые ценят свое время и берегут свои силы. Редакция «Со Вкусом» однозначно рекомендует!

Воздушный манник на кефире: нюансы приготовления

При желании, если взять этот рецепт за основу, у вас может получиться уникальное блюдо. Например, можете разрезать пирог на 2 или 3 коржа, смазать их джемом, а в конце посыпать любимыми орехами или сухофруктами. Так из обычного пирога у вас получится полноценный торт. Кроме этого, можете добавить в тесто лимонную цедру, мак, творог, шоколадные капли или любые другие добавки по вашему вкусу. Удобно, не так ли?

Ингредиенты

Манка120 г Сахар1 стак. Кефир2 стак. Подсолнечное масло120 мл Пшеничная мука1 стак. Разрыхлитель1 ч. л. Какао-порошок2 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске смешайте манку с сахаром. Влейте кефир и перемешайте до однородности. Оставьте на 15 минут. Затем влейте полстакана растительного масла и просейте стакан муки, смешанный с разрыхлителем. Снова всё перемешайте венчиком. Должно получиться в меру густое однородное тесто. Разделите заготовку на 2 части. В первую всыпьте какао-порошок и перемешайте. В оставшееся светлое тесто всыпьте еще 2 ст. л. муки и тоже хорошо размешайте. Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Выложите тесто в произвольном или шахматном порядке. Затем деревянной шпажкой или зубочисткой сформируйте нежный узор. Выпекайте изделие 35–40 минут при 180 градусах. Дайте остыть и подавайте к столу.

Просто поверьте: приготовленный по этому простому рецепту пирог не оставит равнодушным никого. Манник на кефире получается пористым, в меру влажным, воздушным и очень ароматным. Также обратите внимание на следующий рецепт — творожная запеканка на сковороде к завтраку.