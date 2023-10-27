Описание приготовления:
Такой клубничный коктейль готовится очень быстро, а ягоды, как и фрукты можно брать любые: малину, чернику, бананы, персики и так далее, причём как свежие, так и замороженные. Из этого количества продуктов получается напиток средней густоты, количество молока можете регулировать, в зависимости от того, какой густоты вы хотите добиться. Готовим быстро, пока мороженое и молоко холодные, пару движений руками и блендером — и можете угощаться!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Коктейли
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 120 Грамм (свежая или замороженная)
- Мороженое 160 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Шоколад 50 Грамм (по желанию)
Количество порций 2
Калорийность
151 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Коктейль из мороженого и клубники»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Мороженое можно брать любое, на ваш вкус. Я беру обычный пломбир.
В чашу блендера или глубокую миску выложите мороженое и добавьте ягоды клубники.
Влейте молоко и добавьте сахар по вкусу.
Взбейте все ингредиенты в течение 1 минуты, пока они не станут однородной массой.
Готовый коктейль из мороженого и клубники разлейте по стаканам и угощайтесь! По желанию верх можно посыпать тёртым шоколадом.