Описание приготовления:

Такой клубничный коктейль готовится очень быстро, а ягоды, как и фрукты можно брать любые: малину, чернику, бананы, персики и так далее, причём как свежие, так и замороженные. Из этого количества продуктов получается напиток средней густоты, количество молока можете регулировать, в зависимости от того, какой густоты вы хотите добиться. Готовим быстро, пока мороженое и молоко холодные, пару движений руками и блендером — и можете угощаться!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Напитки / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

Клубника 120 Грамм (свежая или замороженная)

Мороженое 160 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Шоколад 50 Грамм (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

151 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Коктейль из мороженого и клубники»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Мороженое можно брать любое, на ваш вкус. Я беру обычный пломбир.

В чашу блендера или глубокую миску выложите мороженое и добавьте ягоды клубники.

Влейте молоко и добавьте сахар по вкусу.

Взбейте все ингредиенты в течение 1 минуты, пока они не станут однородной массой.

Готовый коктейль из мороженого и клубники разлейте по стаканам и угощайтесь! По желанию верх можно посыпать тёртым шоколадом.