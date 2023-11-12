Описание приготовления:

Красочное блюдо подается к столу горячим, но вы можете заранее приготовить картофельное пюре. Чтобы "Мясо Дракона" получилось идеально жгучим и пикантным на вкус, добавляйте и горчицу, и аджику. Украсить блюдо можно свежей зеленью.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное 800 Грамм

Аджика 5 Ст. ложек

Горчица 1,5 Ст. ложки

Приправа для курицы 1 Ст. ложка

Масло растительное 50 Миллилитров

Картофель 1 Килограмм

Молоко 100 Миллилитров

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

109 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Мясо Дракона" на Новый год»

Подготовьте указанные ингредиенты. С куриного филе срежьте пленки и вырежьте косточки, если они присутствуют. Картофель очистите от кожуры и промойте в воде.

Картофель нарежьте небольшими ломтиками и выложите в казан, кастрюлю. Залейте горячей водой и всыпьте соль. Отварите примерно 20 минут до мягкости нарезки и слейте воду в чашку, миску. Прогрейте жирное молоко и добавьте в картофель. Помните прессом для отвраного картофеля в пюре. Если молоко не жирное, то дополнительно вмешайте в пюре сливочное масло. Можно и куриный желток — это по желанию.

Куриное филе промокните бумажными салфетками и нарежьте длинными кусочками. Выложите в глубокую емкость.

Высыпьте в емкость приправу для курицы, выложите аджику и горчицу.

Перемешайте все между собой и оставьте на 30 минут для маринования. Можно замариновать заранее и хранить в холодильнике до приготовления.

Разогрейте растительное масло и выложите в него часть маринованного филе прямо в аджике. Обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны до румяности.

Обжаренное мясо выложите на тарелку, а в сковороду добавьте следующую порцию мяса.

Картофельное пюре выложите на тарелку в виде горы, а вокруг него разместите обжаренное мясо в виде вулкана.

Украсьте горячее блюдо свежей зеленью, оливками или маслинами. Подайте к столу в новогоднюю ночь. Счастливого вам Нового года!