Описание приготовления:
Красочное блюдо подается к столу горячим, но вы можете заранее приготовить картофельное пюре. Чтобы "Мясо Дракона" получилось идеально жгучим и пикантным на вкус, добавляйте и горчицу, и аджику. Украсить блюдо можно свежей зеленью.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Филе куриное 800 Грамм
- Аджика 5 Ст. ложек
- Горчица 1,5 Ст. ложки
- Приправа для курицы 1 Ст. ложка
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Картофель 1 Килограмм
- Молоко 100 Миллилитров
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
109 ккал
Калорийность
10 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Мясо Дракона" на Новый год»
Подготовьте указанные ингредиенты. С куриного филе срежьте пленки и вырежьте косточки, если они присутствуют. Картофель очистите от кожуры и промойте в воде.
Картофель нарежьте небольшими ломтиками и выложите в казан, кастрюлю. Залейте горячей водой и всыпьте соль. Отварите примерно 20 минут до мягкости нарезки и слейте воду в чашку, миску. Прогрейте жирное молоко и добавьте в картофель. Помните прессом для отвраного картофеля в пюре. Если молоко не жирное, то дополнительно вмешайте в пюре сливочное масло. Можно и куриный желток — это по желанию.
Куриное филе промокните бумажными салфетками и нарежьте длинными кусочками. Выложите в глубокую емкость.
Высыпьте в емкость приправу для курицы, выложите аджику и горчицу.
Перемешайте все между собой и оставьте на 30 минут для маринования. Можно замариновать заранее и хранить в холодильнике до приготовления.
Разогрейте растительное масло и выложите в него часть маринованного филе прямо в аджике. Обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны до румяности.
Обжаренное мясо выложите на тарелку, а в сковороду добавьте следующую порцию мяса.
Картофельное пюре выложите на тарелку в виде горы, а вокруг него разместите обжаренное мясо в виде вулкана.
Украсьте горячее блюдо свежей зеленью, оливками или маслинами. Подайте к столу в новогоднюю ночь. Счастливого вам Нового года!