Рыбные котлеты с печенью трески: интересный рецепт

Один из ингредиентов придает котлетам более яркий вкус.

Рыбные котлеты – полезное диетическое блюдо, и их польза обусловлена составом. Рыбный белок скорее усваивается человеческим организмом, чем белок животного мяса. Поэтому особенно важно готовить рыбные котлеты на ужин. Витамины, содержащиеся в рыбе, требуются организму для усиления иммунной системы и успешного функционирования нервной системы. Поэтому рекомендуем приготовить такие котлеты по рецепту из блога «Рецепты каждый день».

Рыбные котлеты с печенью трески

Ингредиенты:

сливки – 100 мл;

печень трески – 1 банка;

филе белой рыбы – 800 гр;

батон – 150 гр;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло – 3 ст. л;

панировочные сухари – 2 ст. л.

Способ приготовления:

С батона срезать корочки и замочить мякоть в сливках на 10 минут. Затем рыбное филе и батон пропустить через мясорубку. Посолить, поперчить и перемешать.

Разделить фарш на 12 одинаковых частей.

Из банки с печенью трески слить масло. Крупные кусочки разделить на несколько частей.

Взять одну заготовку из фарша, слегка придавить, чтобы получилась лепешка. Положить в центр кусочек печени и закрыть его фаршем, чтобы начинка оказалась внутри.

Таким же образом сформировать котлеты из оставшихся ингредиентов. По желанию обвалять в панировочных сухарях.

В сковороде разогреть масло на среднем огне. Обжарить котлеты по несколько минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельные котлеты с сыром.