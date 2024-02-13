Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

Нет более романтичного праздника, чем День святого Валентина. Если вы не забронировали столик в ресторане или хотите устроить уютный вечер дома, следует позаботиться о вкусном столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда времени на приготовление блюд мало, а вы хотите устроить сюрприз вашему любимому человеку, есть варианты, как спасти этот праздник. 24 Канал собрал подборку блюд, на приготовление которых уйдет всего 15 минут. К теме Готовимся ко Дню влюбленных: сохраняйте рецепт печенья, которое сделает любовь еще слаще Брускетта с помидорами и базиликом Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Это очень вкусно / Фото unsplash Ингредиенты:

– 4 – 6 кусочков багета;

– 2 – 3 помидора;

– 2 зубчика чеснока;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– несколько листков свежего базилика;

– бальзамический уксус по вкусу. Приготовление: Нагрейте духовку до 200°C. Нарежьте помидоры тонкими колечками, чеснок измельчите. Намажьте каждый кусочек багета оливковым маслом и посолите и поперчите по вкусу. Разместите нарезанные помидоры и чеснок на каждом кусочке. Положите брускетту на противень и запекайте в духовке около 5 – 7 минут или до того, как края станут золотистыми. Достаньте из духовки, украсьте каждую брускетту свежими листьями базилика и по желанию полейте бальзамическим оцетом. Стейк из куриного филе с соусом из грибов Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Аж слюнки текут / Фото unsplash Ингредиенты:

– 2 кусочка куриного филе;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 грамм грибов (шампиньоны или другие по вкусу);

– соль и перец по вкусу;

– сок пол-лимона;

– свежая зелень (петрушка или укроп). Приготовление: Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте растительное масло. Посолите и поперчите куриное филе с обеих сторон. Положите куриное филе на разогретую сковородку и жарьте его с обеих сторон примерно 5 – 7 минут с каждой стороны или до того, как оно станет золотистым. Положите на ту же сковородку нарезанные грибы и чеснок и жарьте их 3 – 5 минут до мягкости грибов. Добавьте соль, перец и сок из лимона к грибам и перемешайте. Подавайте горячий стейк с грибами горячим, украсив свежей зеленью. Банановые пирожки с медом и корицей Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Особый десерт / Фото unsplash Ингредиенты:

– 2 банана;

– 4 кусочка тонкого слоеного теста;

– 2 столовые ложки меда;

– пол чайной ложки корицы. Приготовление: Разогрейте духовку до 180°C. Разрежьте бананы на тонкие кусочки. Разверните тесто. Разместите по два кусочка банана на каждом куске теста оставляя пространство на краях. Полейте каждый кусок банана медом и посыпьте корицей. Сверните края теста вокруг бананов. Поставьте пирожки на противень, покрытый пергаментом, и запекайте в духовке 10 – 12 минут или до золотистого цвета теста. Невероятно десерт: как приготовить «обезьяний хлеб».