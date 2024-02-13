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Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

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Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

Нет более романтичного праздника, чем День святого Валентина. Если вы не забронировали столик в ресторане или хотите устроить уютный вечер дома, следует позаботиться о вкусном столе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда времени на приготовление блюд мало, а вы хотите устроить сюрприз вашему любимому человеку, есть варианты, как спасти этот праздник. 24 Канал собрал подборку блюд, на приготовление которых уйдет всего 15 минут.

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Брускетта с помидорами и базиликом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

Это очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 4 – 6 кусочков багета;
– 2 – 3 помидора;
– 2 зубчика чеснока;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– несколько листков свежего базилика;
– бальзамический уксус по вкусу.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 200°C.
  2. Нарежьте помидоры тонкими колечками, чеснок измельчите.
  3. Намажьте каждый кусочек багета оливковым маслом и посолите и поперчите по вкусу.
  4. Разместите нарезанные помидоры и чеснок на каждом кусочке.
  5. Положите брускетту на противень и запекайте в духовке около 5 – 7 минут или до того, как края станут золотистыми.
  6. Достаньте из духовки, украсьте каждую брускетту свежими листьями базилика и по желанию полейте бальзамическим оцетом.

Стейк из куриного филе с соусом из грибов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

Аж слюнки текут / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 кусочка куриного филе;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 100 грамм грибов (шампиньоны или другие по вкусу);
– соль и перец по вкусу;
– сок пол-лимона;
– свежая зелень (петрушка или укроп).

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте растительное масло.
  2. Посолите и поперчите куриное филе с обеих сторон.
  3. Положите куриное филе на разогретую сковородку и жарьте его с обеих сторон примерно 5 – 7 минут с каждой стороны или до того, как оно станет золотистым.
  4. Положите на ту же сковородку нарезанные грибы и чеснок и жарьте их 3 – 5 минут до мягкости грибов.
  5. Добавьте соль, перец и сок из лимона к грибам и перемешайте.
  6. Подавайте горячий стейк с грибами горячим, украсив свежей зеленью.

Банановые пирожки с медом и корицей

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Это будет вау: что приготовить на романтический ужин –подборка дел за 15 минут

Особый десерт / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 банана;
– 4 кусочка тонкого слоеного теста;
– 2 столовые ложки меда;
– пол чайной ложки корицы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разрежьте бананы на тонкие кусочки.
  3. Разверните тесто.
  4. Разместите по два кусочка банана на каждом куске теста оставляя пространство на краях.
  5. Полейте каждый кусок банана медом и посыпьте корицей.
  6. Сверните края теста вокруг бананов.
  7. Поставьте пирожки на противень, покрытый пергаментом, и запекайте в духовке 10 – 12 минут или до золотистого цвета теста.

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