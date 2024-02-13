Крем-брюле со вкусом апельсина: пошаговый рецепт

Это изысканный и нежный десерт. И его очень просто приготовить.

Крем-брюле — это французский десерт из заварного крема с хрустящей корочкой. Такой десерт подается в керамических формочках. Во Франции часто в крем-брюле добавляют молоко, ром, лаванду, кусочки шоколада, молотую корицу, зерна ванили. Даже делают соленый вариант и подают с ликером. Этот вариант с апельсином предлагает приготовить кулинарный блогер, которая пишет под ником annet_days.

Основной ингредиент крем-брюле — это сливки, и они должны быть максимальной жирности, например 33%.

Если задумали делать этот десерт, подготовьте заранее все ингредиенты: достаньте из холодильника, так как они должны быть комнатной температуры.

Крем-брюле с апельсином

Ингредиенты:

500 г сливок 33%;

4 желтка;

100 г сахара;

цедра двух апельсинов.

Сливки прогрейте с цедрой. Накройте и оставьте на полчаса, затем вновь подогрейте и процедите от цедры.

Желтки разотрите с сахаром. Тонкой струйкой влейте горячие сливки к желткам, хорошо размешивая.

Разлейте смесь по формочкам или креманкам.

Разместить на противень или в другую большую форму и налить в нее кипяток, чтобы покрывало больше чем половину формы с крем-брюле.

Выпекать 30 минут при 180 градусах. Готовое крем-брюле должно немножко колыхаться. Охладите десерт и оставьте на несколько часов в холодильнике.

Перед подачей посыпьте сахаром и растопите горелкой. Если горелки нет, то можно десерт запечь в режиме «гриля» 3 минуты. Также можно приготовить карамель отдельно, подождать, пока десерт остынет и залить ею.

Также вы можете приготовить вкусные кексы в микроволновке.