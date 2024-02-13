Описание приготовления:

Острое и ароматное "Чили кон карне" по рецепту Джейми Оливера согреет и насытит в холодные зимние вечера. Томленное длительное время на медленном огне блюдо, идеально подойдет для семейного ужина или посиделок с друзьями. Как во всех своих рецептах, Джейми Оливер внес свои дополнения в классический рецепт, добавив в "Чили кон карне" бальзамический уксус, сделав вкус блюда еще интереснее.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Чили Блюдо: Горячие блюда / Острое География кухни: Мексиканская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 600 Грамм (мякоть)

Фасоль 1 Банка (красная, консервированная)

Томаты в собственном соку 400 Грамм

Морковь 1 Штука

Сельдерей 3 Ломтика (черешковый)

Перец болгарский 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 4 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки

Бульон 2 Стакана (или вода)

Перец чили 1 Штука

Чили хлопья 1 Чайная ложка

Паприка молотая 1 Чайная ложка

Кориандар 1/2 Чайных ложки

Кинза 1/2 Пучка

Тмин 1/2 Чайных ложки

Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Уксус бальзамический 2 Ст. ложки

Соль 1 Чайная ложка

Количество порций 6

Калорийность

125 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Чили кон карне" от Джейми Оливера»

Подготовьте ингредиенты для приготовления мексиканского "Чили кон карне". Можно взять готовый говяжий фарш, но лучше приготовить его самостоятельно перекрутив мясо на мясорубке. Блюдо подвергается длительному тушению, поэтому необязательно брать отборные куски говядины. Подойдет лопаточная часть, задний отруб, кострец.

Мясо освободите от кости и соединительной ткани. Нарежьте говядину на куски, промойте, просушите и перекрутите на мясорубке.

Подготовьте овощи. Стебли сельдерея освободите от грубых волокон. Болгарский перец очистите от сердцевины с семенами. Нарежьте лук, сельдерей, морковь и болгарский перец небольшим кубиком одинакового размера. Чеснок и перец острый измельчите.

Для приготовления "Чили кон карне" подготовьте глубокую кастрюлю. Разогрейте посуду, влейте растительное масло, добавьте репчатый лук и чеснок. Пассеруйте лук до прозрачности и мягкости на среднем огне.

В кастрюлю переложите подготовленный говяжий фарш и обжарьте его, периодически перемешивая.

В ступке смешайте специи: хлопья острого перца, тмин, кориандр, паприку и соль. Разотрите смесь пестиком.

К обжаренному фаршу добавьте подготовленные овощи. Перемешайте и обжариваете минут 5-6. Всыпьте смесь специй с солью.

Влейте в чили томатный соус или густой домашний томатный сок. Одновременно влейте бульон или воду. Если томатный сок кажется вам кислым, для корректировки вкуса размешайте в бульоне 1 ст.л. меда. Накройте кастрюлю крышкой и на медленном огне тушите 1,5-2 часа. На последнем этапе приготовления добавьте консервированную красную фасоль.

В конце приготовления влейте в "Чили кон карне" бальзамический уксус и измельченную зелень кинзы. Доведите блюдо до кипения и снимите с огня.

Подавайте чили с чем пожелаете — рисом, картофелем, лепешками, начос.

Остроту чили корректируйте под себя. Обязательно подайте к "Чили кон карне" измельченную зелень кинзы и йогурт для смягчения острого вкуса.