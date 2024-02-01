ГлавнаяРецептыЭто ели еще наши предки: готовим хрустящие вергуны – древний рецепт Это ели еще наши предки: готовим хрустящие вергуны – древний рецепт На чтение: 1 минута Хрустящие вергуны – это аутентичные украинские вкусняшки. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме вкуса, вергуны еще и очень красивые. Эти сладости понравятся чуть ли не каждому. Будет вкусно Простое и очень нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи «МастерШеф» Простой рецепт вергунов Время: 1 час Порций: 20 Ингредиенты: – 250 граммов муки; – 1 яйцо; – 3 желтка; – 50 граммов сахара; – 50 граммов масла 73%; – 130 граммов сметаны; – 4 грамма соды; – 15 миллилитров уксуса; – 5 граммов ванильного сахара. Приготовление: На доске порубите масло с мукой и содой. Сделайте углубление и положите туда яйцо, желтки, сахар, сметану и уксус. Замесите крутое тесто. Тонко раскатайте его, порежьте на полоски шириной 2 сантиметра. Из них нарежьте полоски длиной 15 сантиметров. Посередине каждой сделайте 3-сантиметровый надрез, перетяните через него один конец полоски. Налейте масло в кастрюлю и доведите его до кипения. Порезанные полоски осторожно опустите в масло, время от времени переворачивая с одной стороны на другую. Когда вергуны зарумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла. Переложите вергуны на тарелку и посыпьте сахарной пудрой с ванилином. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить банановый хлеб. Для него подойдут даже черные бананы. Поделитесь с друзьями