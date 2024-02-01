Это ели еще наши предки: готовим хрустящие вергуны – древний рецепт

Хрустящие вергуны – это аутентичные украинские вкусняшки. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кроме вкуса, вергуны еще и очень красивые. Эти сладости понравятся чуть ли не каждому.

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Простой рецепт вергунов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 20

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 3 желтка;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов масла 73%;

– 130 граммов сметаны;

– 4 грамма соды;

– 15 миллилитров уксуса;

– 5 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

На доске порубите масло с мукой и содой. Сделайте углубление и положите туда яйцо, желтки, сахар, сметану и уксус. Замесите крутое тесто. Тонко раскатайте его, порежьте на полоски шириной 2 сантиметра. Из них нарежьте полоски длиной 15 сантиметров. Посередине каждой сделайте 3-сантиметровый надрез, перетяните через него один конец полоски. Налейте масло в кастрюлю и доведите его до кипения. Порезанные полоски осторожно опустите в масло, время от времени переворачивая с одной стороны на другую. Когда вергуны зарумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла. Переложите вергуны на тарелку и посыпьте сахарной пудрой с ванилином.

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