Рецепт: Рулетики из баклажан с творожным сыром и орехами — с чесноком

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

сыр творожный — 110 г.;

орехи грецкие — 50 г.;

чеснок — 1 зубчик;

масло подсолнечное — для жарки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Баклажан помойте, отрежьте хвостик и нарежьте тонкими длинными полосками толщиной примерно 0,5 сантиметров.

Нарезанные полоски посыпьте солью, чтобы убрать горечь с баклажана. Оставляем на 10-15 минут.

Разогреваем на сковороде подсолнечное масло и обжариваем полоски с обеих сторон до появления румяного цвета, баклажан должен стать мягким.

Грецкий орех измельчаем.

Для приготовления начинки в миске смешиваем творожный сыр, измельченный грецкий орех и выжимаем 1 зубчик чеснока, хорошо перемешиваем.

Выкладываем начинку (примерно 1-1,5 ч. л.) на край баклажана и скручиваем рулетиком.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.