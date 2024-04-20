Рецепт: Рулетики из баклажан с творожным сыром и орехами — с чесноком

Ингредиенты:
баклажан — 1 шт.;
сыр творожный — 110 г.;
орехи грецкие — 50 г.;
чеснок — 1 зубчик;
масло подсолнечное — для жарки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Баклажан помойте, отрежьте хвостик и нарежьте тонкими длинными полосками толщиной примерно 0,5 сантиметров.
Нарезанные полоски посыпьте солью, чтобы убрать горечь с баклажана. Оставляем на 10-15 минут.
Разогреваем на сковороде подсолнечное масло и обжариваем полоски с обеих сторон до появления румяного цвета, баклажан должен стать мягким.
Грецкий орех измельчаем.
Для приготовления начинки в миске смешиваем творожный сыр, измельченный грецкий орех и выжимаем 1 зубчик чеснока, хорошо перемешиваем.
Выкладываем начинку (примерно 1-1,5 ч. л.) на край баклажана и скручиваем рулетиком.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.