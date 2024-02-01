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Лапша удон с фаршем рецепт

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Лапша удон с фаршем рецепт

Описание приготовления:

Хочу предложить сегодня приготовить лапшу удон с фаршем. Блюдо получается очень вкусное и сытное, понравится всем вашим домочадцам. Полноценный обед или ужин менее, чем за 30 минут! Не тратя много времени на это прекрасное вкуснейшее блюдо, при желании, вы можете внести в него свои коррективы. Подавайте лапшу сразу же после приготовления, со свежими овощами и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш / Лапша Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Лапша удон 200 Грамм
  • Фарш 250 Грамм (смешанный)
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Болгарский перец 1 Штука
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

7 г

Белки

11 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша удон с фаршем рецепт»

Лапша удон с фаршем рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Фарш можете взять любой, лучше всего подойдёт смешанный.

Лапша удон с фаршем рецепт

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанный кубиками лук и тёртую морковь. Обжарьте до мягкости.

Лапша удон с фаршем рецепт

Добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец и готовьте овощи ещё около 2-3 минут.

Лапша удон с фаршем рецепт

Затем добавьте фарш, измельчённый чеснок, соль и специи по вкусу.

Лапша удон с фаршем рецепт

Обжарьте, периодически перемешивая, около 8-10 минут.

Лапша удон с фаршем рецепт

Тем временем, в кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке где указано и время варки, и количество соли на 100 грамм лапши. Затем откиньте лапшу на дуршлаг или сито и промойте горячей водой.

Лапша удон с фаршем рецепт

Когда фарш с овощами будет готов, добавьте лапшу и всё тщательно перемешайте. Готовьте ещё пару минут, чтобы лапша пропиталась всеми вкусами и ароматами.

Лапша удон с фаршем рецепт

Лапша удон с фаршем готова. Быстро, просто и съедается мгновенно! Приятного аппетита!

Совет от повара:

Фарш можете заменить на говядину или свинину, а к овощам добавить грибы.

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