Описание приготовления:

Хочу предложить сегодня приготовить лапшу удон с фаршем. Блюдо получается очень вкусное и сытное, понравится всем вашим домочадцам. Полноценный обед или ужин менее, чем за 30 минут! Не тратя много времени на это прекрасное вкуснейшее блюдо, при желании, вы можете внести в него свои коррективы. Подавайте лапшу сразу же после приготовления, со свежими овощами и зеленью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш / Лапша Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лапша удон 200 Грамм

Фарш 250 Грамм (смешанный)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Соевый соус 2 Ст. ложки

Болгарский перец 1 Штука

Растительное масло 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

7 г

Белки

11 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша удон с фаршем рецепт»

Подготовьте все ингредиенты. Фарш можете взять любой, лучше всего подойдёт смешанный.

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанный кубиками лук и тёртую морковь. Обжарьте до мягкости.

Добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец и готовьте овощи ещё около 2-3 минут.

Затем добавьте фарш, измельчённый чеснок, соль и специи по вкусу.

Обжарьте, периодически перемешивая, около 8-10 минут.

Тем временем, в кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке где указано и время варки, и количество соли на 100 грамм лапши. Затем откиньте лапшу на дуршлаг или сито и промойте горячей водой.

Когда фарш с овощами будет готов, добавьте лапшу и всё тщательно перемешайте. Готовьте ещё пару минут, чтобы лапша пропиталась всеми вкусами и ароматами.

Лапша удон с фаршем готова. Быстро, просто и съедается мгновенно! Приятного аппетита!

Совет от повара:

Фарш можете заменить на говядину или свинину, а к овощам добавить грибы.