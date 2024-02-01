Описание приготовления:
Хочу предложить сегодня приготовить лапшу удон с фаршем. Блюдо получается очень вкусное и сытное, понравится всем вашим домочадцам. Полноценный обед или ужин менее, чем за 30 минут! Не тратя много времени на это прекрасное вкуснейшее блюдо, при желании, вы можете внести в него свои коррективы. Подавайте лапшу сразу же после приготовления, со свежими овощами и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш / Лапша Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Лапша удон 200 Грамм
- Фарш 250 Грамм (смешанный)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Болгарский перец 1 Штука
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
203 ккал
Калорийность
7 г
Белки
11 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лапша удон с фаршем рецепт»
Подготовьте все ингредиенты. Фарш можете взять любой, лучше всего подойдёт смешанный.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанный кубиками лук и тёртую морковь. Обжарьте до мягкости.
Добавьте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец и готовьте овощи ещё около 2-3 минут.
Затем добавьте фарш, измельчённый чеснок, соль и специи по вкусу.
Обжарьте, периодически перемешивая, около 8-10 минут.
Тем временем, в кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке где указано и время варки, и количество соли на 100 грамм лапши. Затем откиньте лапшу на дуршлаг или сито и промойте горячей водой.
Когда фарш с овощами будет готов, добавьте лапшу и всё тщательно перемешайте. Готовьте ещё пару минут, чтобы лапша пропиталась всеми вкусами и ароматами.
Лапша удон с фаршем готова. Быстро, просто и съедается мгновенно! Приятного аппетита!
Совет от повара:
Фарш можете заменить на говядину или свинину, а к овощам добавить грибы.