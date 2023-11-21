ГлавнаяРецептыЭто невероятно вкусно: как приготовить легко пенне аррабьята с курицей Это невероятно вкусно: как приготовить легко пенне аррабьята с курицей На чтение: 2 минуты Паста в любом виде – всегда удачная идея для ужина. Немножко усилий и магии пикантности, и на вашем столе окажется блюдо, которым вам точно захочется похвастаться. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Как вы уже знаете, в Италии паста разной формы имеет свое название. Сегодня мы приготовим продолговатые пенне с пикантной курочкой. Приготовьтесь к новым кулинарным впечатлениям и делитесь опытом, ведь этот рецепт у вас точно попросят. Интересно МХП запустил кулинарный чат-бот на базе искусственного интеллекта: каковы его возможности Рецепт пене аррабята с курицей Время : 30 минут Порций : 4 Ингредиенты : – 2 больших куриных филе; – 4 столовые ложки оливкового масла; – 4 мелко нарезанных зубчика чеснока; – щепотка мелко нарезанной петрушки; – щепотка чили; – 400 грамм нарезанных помидоров; – 1 столовая ложка сахара; – 400 грамм пасты пенне; – соль и перец по вкусу; – немного тертого сыра для подачи. Приготовление : Курицу солим, перчим и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки. В маленькой миске смешиваем петрушку, чили и чеснок. Добавляем оставшееся масло на сковороду и жарим смесь 30 секунд. Должен выделиться аромат, но чеснок не должен подрумяниться. Быстро добавляем помидоры и сахар. Добавьте на сковороду четверть стакана воды, положите комки в соус и тушите 8 – 10 минут. В середине процесса курочку нужно перевернуть. Через указанное время вынимаем курицу, убеждаемся, что она готова и варим соус еще 10 минут, пока он не станет густым. Нарежьте куриные грудки на меньшие кусочки и сверните в соус. Сварите пенне в отдельной кастрюле. Готовую пасту соединяем с соусом, перед подачей посыпаем творогом. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями