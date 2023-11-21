Это невероятно вкусно: как приготовить легко пенне аррабьята с курицей

Паста в любом виде – всегда удачная идея для ужина. Немножко усилий и магии пикантности, и на вашем столе окажется блюдо, которым вам точно захочется похвастаться.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Как вы уже знаете, в Италии паста разной формы имеет свое название. Сегодня мы приготовим продолговатые пенне с пикантной курочкой. Приготовьтесь к новым кулинарным впечатлениям и делитесь опытом, ведь этот рецепт у вас точно попросят.

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Рецепт пене аррабята с курицей

Время : 30 минут

Порций : 4

Ингредиенты :

– 2 больших куриных филе;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 4 мелко нарезанных зубчика чеснока;

– щепотка мелко нарезанной петрушки;

– щепотка чили;

– 400 грамм нарезанных помидоров;

– 1 столовая ложка сахара;

– 400 грамм пасты пенне;

– соль и перец по вкусу;

– немного тертого сыра для подачи.

Приготовление :

Курицу солим, перчим и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки.

В маленькой миске смешиваем петрушку, чили и чеснок. Добавляем оставшееся масло на сковороду и жарим смесь 30 секунд. Должен выделиться аромат, но чеснок не должен подрумяниться.

Быстро добавляем помидоры и сахар. Добавьте на сковороду четверть стакана воды, положите комки в соус и тушите 8 – 10 минут. В середине процесса курочку нужно перевернуть.

Через указанное время вынимаем курицу, убеждаемся, что она готова и варим соус еще 10 минут, пока он не станет густым.

Нарежьте куриные грудки на меньшие кусочки и сверните в соус.

Сварите пенне в отдельной кастрюле.

Готовую пасту соединяем с соусом, перед подачей посыпаем творогом.

Приятного аппетита!