Выбираем отель в Египте: секреты и рекомендации

Туристический сезон в Египте длится круглый год, и чтобы разместить всех желающих насладиться жарким солнцем, здесь открыто сотни отелей, аквапарков, развлекательных центров и ресторанов. Отправляясь в Египет, отели стоит бронировать заранее, чтобы успеть на лучшие номера и условия проживания. О том, как выбрать курорт и комфортный отель, расскажем в этой статье.

По каким параметрам оценивать отели

Изучая отели Египта на https://ht.kz/hotels/egypt, можно отметить классификацию по курортам, уровню звездности и размерам. На побережье Красного и Средиземного морей расположены десятки отелей 3, 4 и 5 звезд, а также хостелы и скромные B&B.

Лучшие отели находятся в Хургаде, Шарм-Эль-Шейхе, Табе и Макади-Бей. Это большие комплексы с бассейнами и аквапарками, игровыми площадками и клубами для детей, тренажерными залами, СПА-салонами, магазинами. Беспроигрышный вариант для требовательных туристов — представители мировых сетевых брендов, такие как: Hyatt, Ritz-Carlton, Savoy, Hilton или Sheraton. Качество сервиса в них отточено до автоматизма и превосходит локальные 5-звездочные отели. Но для экономии бюджета можно выбрать и менее помпезные 4-звездочные гостиницы.

Среди параметров выбора могут быть:

близость к морю — наличие прямого выхода к морю и закрытой территории пляжа, пешая доступность к побережью;

наличие развлечений на территории, парковой или прогулочной зоны;

условия проживания с детьми (детское меню, игровые комнаты, аниматоры, пологий заход в море).

Если эстетика имеет значение, стоит отдать предпочтение новым отелям. В старых ремонт может не проводиться годами, из-за чего интерьер будет выглядеть несколько «уставшим». Самая новая отельная инфраструктура расположена в Эль-Кусейре, Сахл-Хашише, Марса-Аламе и Табе. Получить уровень обслуживания Шарм-Эль-Шейха по бюджетным ценам можно в Нувейбе.

Вдоль побережья на многих курортах Египта тянутся коралловые рифы. Чтобы не поранить ноги, в таких локациях расположены понтонные помосты. Бронируя номер в отеле, лучше сразу уточнить у менеджера, какой пляж и заход в море находятся по соседству.

Секреты комфортного проживания в отеле

Выбирая отель, стоит уточнить не только общепринятые условия проживания, но и детали, которые очень влияют на впечатления от проживания:

лучше выбирать угловые номера — они тише и светлее;

стоит уточнить, не находится ли отель в процесс реновации или достройки, что распространенное явление на египетских курортах;

уточните наличие индивидуального кондиционера в номере, поскольку централизованная вентиляция может не справляться с жарой;

если при заселении выяснится, что номер не подходит, при наличии свободных вас должны переселить без лишних вопросов;

для спокойного ночного сна лучше выбирать номер вдали от ресторана, кухни и развлекательных центров.

Хорошие отели в египте лучше бронировать за 2–3 месяца, поскольку на них повышенный спрос. Второй вариант — воспользоваться горящими турами от надежных турагентств. Компания HT.KZ — крупнейший туристический агент Казахстана, чьи услуги доступны круглый год на все популярные направления.