Это просто и вкусно: готовим рульку на Пасху – выглядит как копченая

Мясные блюда – это украшение пасхального стола. Немножко стараний – и ваш праздник будет просто невероятным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это мясо выглядит как копченое, но это совсем не так. Кроме того, для его приготовления не надо особые усилия, поэтому его можно готовить параллельно с другими блюдами. Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов Рецепт голени на Пасху Время: 3 часа Порций: 1 Ингредиенты: – 1,2 килограмма свиной голени;

– 300 граммов куриного филе;

– 2 моркови;

– 3 луковицы;

– горсть шелухи лука;

– кусочек сельдерея;

– мелкая петрушка;

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 1/3 чайной ложки горошин черного перца;

– ложка соли. Приготовление: Лук не чистим, морковь, сельдерей и петрушку чистим и моем. Овощи вместе с шелухой лука кладем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем лавровый лист, душистый перец, перец и соль и варим 15 минут. Голень очищаем, промываем и обсушиваем. Удаляем кость. Мясо слегка отбиваем. Посыпаем солью. Куриное филе чистим от пленки, промываем и обсушиваем. Разрезаем поперек и слегка отбиваем. Солим. Морковь нарезаем тонкой соломкой. На голень выкладываем полоски моркови, сверху – филе. Сворачиваем и перевязываем ниткой, как ветчину. Варим 2 часа на медленном огне. Голень весь должна быть под водой. После окончания варки вынимаем мясо и оставляем до остывания. Пред подачей на стол нарезаем ломтиками. Приятного аппетита! Пригодится: как сделать вкусную домашнюю колбасу.