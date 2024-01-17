Сразу готовлю много и ставлю в холодильник. Салат из свеклы «Мамулин»

Свекольные салаты являются одним из самых популярных блюд всех времен. Как правило, мы часто слышим про салаты Винегрет и Сельдь под Шубой. Но, это не единственные свекольные салаты, которые можно приготовить. Сельдь под шубой — это праздничный вариант блюда. Он не всегда подходит на каждый день. Винегрет со временем может надоесть. Поэтому стоит вооружиться несколькими простыми вариантами закусочных салатов на повседневный обед и ужин.

Не стоит отказываться от свеклы в салатах, так как она содержит много полезных компонентов. Свеклу можно сочетать с большим количеством ингредиентов. По этой причине этот овощ долго не надоест.

Расскажем про способ приготовления свекольного салата.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла — 800 г;

лук — 2 шт.;

огурцы маринованные — 3 шт.;

рассол от огурцов — 100 мл;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Натираем на терке по корейски очищенную свеклу. Нарезаем полукольцами лук, маленькими брусочками режем маринованные огурцы.

В глубокой сковороде обжариваем на растительном масле до мягкости лук. К луку кладем свеклу и тушим 7 минут под крышкой.

Добавляем к свекле огурцы и рассол, продолжаем тушить 3 минуты под крышкой.

Пропускаем в смесь зубчик чеснока через пресс, солим и перемешиваем. Тушим свеклу пару минут.

В результате мы имеем простой салат из свеклы с солеными огурцами.

Для более разнообразного вкуса можно добавить щепотку черного молотого перца.