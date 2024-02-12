ГлавнаяРецептыЭто сплошной восторг: рецепт блинов с бананом и карамелью на скорую руку Это сплошной восторг: рецепт блинов с бананом и карамелью на скорую руку На чтение: 1 минута Что может быть лучшим началом дня, чем сладкие блины? Тем более когда они подаются с собственноручно приготовленной карамелью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блины трудно назвать редким завтраком, поэтому все дискуссии касаются только одного – начинки. Кому-то нравятся соленые ингредиенты, для кого-то утром смакует сладенькое. Интересно Вы должны приготовить «Обезьяний хлеб»: неожиданное лакомство от Ярославского Если вы из группы любителей сладкого, то предлагаем дополнить нежные блины собственноручно приготовленной карамелью. Рецепт блинов с карамелью и бананом Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: блины: – 60 грамм муки; – столовая ложка сахарной пудры; – 1 яйцо; – 150 миллилитров молока; – 2 столовые ложки масла; карамель: – 100 грамм сахарной пудры; – 3 столовые ложки воды; – 50 грамм сливочного масла; начинка: – 4 банана; – 1/2 чайной ложки сахарной пудры (просеянной); – 1/2 чайной ложки какао (просеянного). Приготовление: Ингредиенты для блинов кладем в блендер или глубокую миску и взбиваем до однородности. Оставляем на 5 минут. Готовим карамель. Кладем сахарную пудру в небольшую кастрюлю, добавляем воду и варим 3 – 4 минуты, пока карамель не станет каштановая. Снимаем с огня, добавляем масло и аккуратно размешиваем. Жарим блины привычным способом. Бананы нарезаем и заворачиваем в блины. Блины поливаем карамелью, посыпаем пудрой и какао-порошком. Подаем блюдо к столу. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями