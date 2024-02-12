Это сплошной восторг: рецепт блинов с бананом и карамелью на скорую руку

Что может быть лучшим началом дня, чем сладкие блины? Тем более когда они подаются с собственноручно приготовленной карамелью.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Блины трудно назвать редким завтраком, поэтому все дискуссии касаются только одного – начинки. Кому-то нравятся соленые ингредиенты, для кого-то утром смакует сладенькое.

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Если вы из группы любителей сладкого, то предлагаем дополнить нежные блины собственноручно приготовленной карамелью.

Рецепт блинов с карамелью и бананом

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

блины:

– 60 грамм муки;

– столовая ложка сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки масла;

карамель:

– 100 грамм сахарной пудры;

– 3 столовые ложки воды;

– 50 грамм сливочного масла;

начинка:

– 4 банана;

– 1/2 чайной ложки сахарной пудры (просеянной);

– 1/2 чайной ложки какао (просеянного).

Приготовление:

Ингредиенты для блинов кладем в блендер или глубокую миску и взбиваем до однородности. Оставляем на 5 минут. Готовим карамель. Кладем сахарную пудру в небольшую кастрюлю, добавляем воду и варим 3 – 4 минуты, пока карамель не станет каштановая. Снимаем с огня, добавляем масло и аккуратно размешиваем. Жарим блины привычным способом. Бананы нарезаем и заворачиваем в блины. Блины поливаем карамелью, посыпаем пудрой и какао-порошком. Подаем блюдо к столу.

Приятного аппетита!