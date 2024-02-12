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Это сплошной восторг: рецепт блинов с бананом и карамелью на скорую руку

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Это сплошной восторг: рецепт блинов с бананом и карамелью на скорую руку

Что может быть лучшим началом дня, чем сладкие блины? Тем более когда они подаются с собственноручно приготовленной карамелью.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Блины трудно назвать редким завтраком, поэтому все дискуссии касаются только одного – начинки. Кому-то нравятся соленые ингредиенты, для кого-то утром смакует сладенькое.

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Если вы из группы любителей сладкого, то предлагаем дополнить нежные блины собственноручно приготовленной карамелью.

Рецепт блинов с карамелью и бананом

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

блины:
– 60 грамм муки;
– столовая ложка сахарной пудры;
– 1 яйцо;
– 150 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки масла;

карамель:
– 100 грамм сахарной пудры;
– 3 столовые ложки воды;
– 50 грамм сливочного масла;

начинка:
– 4 банана;
– 1/2 чайной ложки сахарной пудры (просеянной);
– 1/2 чайной ложки какао (просеянного).

Приготовление:

  1. Ингредиенты для блинов кладем в блендер или глубокую миску и взбиваем до однородности. Оставляем на 5 минут.
  2. Готовим карамель. Кладем сахарную пудру в небольшую кастрюлю, добавляем воду и варим 3 – 4 минуты, пока карамель не станет каштановая. Снимаем с огня, добавляем масло и аккуратно размешиваем.
  3. Жарим блины привычным способом.
  4. Бананы нарезаем и заворачиваем в блины.
  5. Блины поливаем карамелью, посыпаем пудрой и какао-порошком.
  6. Подаем блюдо к столу.

Приятного аппетита!

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