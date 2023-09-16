Описание приготовления:

Ягоды облепихи не теряют свои полезные свойства при любой обработке. Храниться такой самогон может в течение трех лет и получается довольно крепким. Если хотите, чтобы самогон получился прозрачным, без мякоти, прогоните его через кокосовый уголь.

Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха Блюдо: Напитки / Алкогольные / Самогон

Состав / Ингредиенты:

Самогон 500 Миллилитров

Облепиха 300 Грамм

Сахар 100 Грамм

Розмарин 1 Штука (веточка)

Количество порций 1

Калорийность

202 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самогон на облепихе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на облепихе. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде стечь.

Ягоды облепихи помните толкушкой и выложите в чистую, сухую банку.

Добавьте к облепихе сахар и веточку розмарина.

Влейте в банку самогон и плотно закройте. Потрясите самогон до растворения сахара и уберите в темное место на 3 недели. После этого процедите самогон через сложенную в несколько слоев марлю. Если не хотите, чтобы в самогоне было много мякоти, не отжимайте. Разлейте по бутылкам и уберите в прохладное место.

Хорошего применения!