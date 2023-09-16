Описание приготовления:
Ягоды облепихи не теряют свои полезные свойства при любой обработке. Храниться такой самогон может в течение трех лет и получается довольно крепким. Если хотите, чтобы самогон получился прозрачным, без мякоти, прогоните его через кокосовый уголь.
Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха Блюдо: Напитки / Алкогольные / Самогон
Состав / Ингредиенты:
- Самогон 500 Миллилитров
- Облепиха 300 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Розмарин 1 Штука (веточка)
Количество порций 1
Калорийность
202 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самогон на облепихе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления самогона на облепихе. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде стечь.
Ягоды облепихи помните толкушкой и выложите в чистую, сухую банку.
Добавьте к облепихе сахар и веточку розмарина.
Влейте в банку самогон и плотно закройте. Потрясите самогон до растворения сахара и уберите в темное место на 3 недели. После этого процедите самогон через сложенную в несколько слоев марлю. Если не хотите, чтобы в самогоне было много мякоти, не отжимайте. Разлейте по бутылкам и уберите в прохладное место.
Хорошего применения!