ГлавнаяРецептыЭтот соус заменит магазинный кетчуп: острая грузинская аджика – простой рецепт Этот соус заменит магазинный кетчуп: острая грузинская аджика – простой рецепт На чтение: 2 минуты Аджика – это настоящий бриллиант восточной кухни, который придаст остроту и аромат вашим блюдам. Наслаждайтесь этим соусом в сочетании с мясом, рыбой или овощами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Аджика – это острый соус, который имеет глубокий вкус и аромат, он является характерным блюдом для восточной кухни. Вы легко можете приготовить его дома с помощью нашего простого рецепта. Не упустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать Рецепт острой аджики Время: 1,5 часа Порций: 2 литра Непревзойденно вкусно / Фото lady kitchen Ингредиенты: – 3 килограмма помидоров; – 1 килограмм красного перца; – 1 – 2 перца чили; – 2 луковицы; – 150 грамм чеснока; – пол килограмма моркови; – полкилограмма яблок; – пол стакана уксуса; – пол стакана сахара; – 4 чайные ложки соли; – четверть стакана оливкового масла; – специи: по 1 чайной ложке кориандра, полчайной ложки острого перца, молотого черного перца и по желанию шафрана. Приготовление: Сначала подготовьте овощи: бланшируйте помидоры (например, опустите их на минуту в кипяток), очистите от кожуры, нарежьте четвертинками, удалите плодоножки и семена. Мякоть нарежьте кубиками. Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками. Очистите перец чили от косточек и мелко нашинкуйте. Очистите лук, чеснок, морковь и яблоки. Лук нарежьте кубиками, чеснок нашинкуйте, а морковь натрите на терке с большими отверстиями. Яблоки нарежьте кусочками и удалите сердцевину. Уложите все овощи на дно большой кастрюли и, накрыв крышкой, доведите до кипения на сильном огне. Не забудьте регулярно помешивать. После закипания добавьте добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 1 часа. Время от времени помешивайте овощи во время варки. Измельчите овощи с помощью пестики для картофеля или перемелите их в кухонном комбайне на мелкие кусочки и варите под крышкой еще 1 час на немного меньшем огне, время от времени помешивая. Снимите крышку и готовьте примерно 1 час, снова периодически помешивая. Горячий соус разлейте в ошпаренные и сухие банки, закройте чистыми и сухими крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. Храните в амбаре, подвале или кухонном шкафу. Есть несколько распространенных причин, почему взрываются банки с консервацией – узнайте детали тут. Поделитесь с друзьями