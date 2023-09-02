Кардиолог Хохлов рассказал, чем можно заменить кулинарную соль

Кардиолог Дмитрий Хохлов посоветовал россиянам сократить количество потребляемой соли. А чтобы блюда не оставались пресными, можно использовать другие, более полезные приправы — развовор с врачом опубликовало издание 360tv.ru.

Соль — это природный источник натрия, который требуется для нормальной работы сердца и поддержания метаболизма. Однако чрезмерное употребление соли негативно сказывается на состоянии почек, повышает риски инсульта и других заболеваний. По мнению врачей, в день допустимо съедать не больше 1 ч. л. специи, но многие эту границу переходят — причем делают это неосознанно.

Доктор Хохлов рекомендует заменить соль травами: базиликом, мятой, орегано, лавровым листом, кориандром, майораном и другой зеленью. Такие добавки придают блюдам интересный вкус, но никак не вредят здоровью.

Более того, свежая зелень является источником витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому предпочтительнее использовать ее вместо сушеных приправ.

Одновременно с этим британские ученые доказали, что даже незначительное снижение количества потребляемой соли уменьшает риск возникновения проблем со здоровьем почти на 20%. Исследователи обнаружили, что у тех, кто никогда не добавляет соль в еду, на 18% меньше вероятность развития фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Это заболевание вызывает нерегулярную и аномально высокую частоту сердечных сокращений, что может привести к головокружению, одышке и усталости, а также инсульту.