Описание приготовления:

Я в тесто для основы добавила белый сахар, а в тыквенную начинку коричневый — это необязательно. При желании и в начинку и в тесто можно добавить белый сахар. Грецкие орехи, на мой взгляд, очень удачно сочетаются с тыквой в десертах, как и молотый мускатный орех, поэтому не пренебрегайте этими ингредиентами — общий вкус получается гораздо ярче и интереснее.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Тарты

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Сахар 40 Грамм

Яйца 3 Штуки

Вода 2 Ст. ложки

Тыква 350 Грамм

Творог 180 Грамм (любой жирности)

Сахар коричневый 80 Грамм

Мускатный молотый орех 1 Чайная ложка

Картофельный крахмал 30 Грамм (или кукурузный)

Грецкие орехи 20 Грамм (очищенные)

Количество порций 6

Калорийность

325 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

67 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыквенный тарт»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Масло сливочное должно быть хорошо охлажденным, поэтому из холодильника достаньте его перед самым началом работы.

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками, выложите в сотейник, залейте водой и отварите на среднем огне до мягкости.

В чашу блендера выложите всю муку, добавьте ледяное сливочное масло, нарезанное кусочками.

Запустите устройство на 30-40 секунд и в итоге должна получиться мелкая мучная крошка.

Высыпьте всю мучную крошку из чаши блендера в просторную миску, добавьте белый сахар, один яичный желток и холодную воду.

Замесите мягкое и пластичное тесто.

Форму для выпекания застелите пергаментом для выпечки. Тесто раскатайте скалкой в форме круга, соизмеримого размеру формы для выпекания с запасом на бортики. Раскатанное тесто перенесите на дно формы и сформируйте из него основу для будущего пирога с бортиками высотой в 4-5 см. Наколите тесто вилкой.

В чашу блендера выложите отварную тыкву (предварительно слив с нее воду), добавьте коричневый сахар.

Добавьте творог, мускатный орех, крахмал, вбейте два яйца.

Запустите устройство примерно на 1 минуту и в итоге должна получиться однородная смесь, кремообразная по консистенции.

Ножом мелко порубите ядра грецких орехов.

В миску выложите тыквенную смесь из чаши блендера, добавьте к ней мелко порубленные орехи, перемешайте все. Начинка готова.

На подготовленную ранее основу из песочного теста выложите всю тыквенную начинку, разровняйте ее ложкой.

Если у вас после формирования основы остались излишки теста, то можно приготовить из них украшения. Я остатки теста раскатала и вырезала вырубкой для печенья звезды. Звезды из теста я разложила по поверхности тыквенной начинки. Заполненную форму отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут выпекаться.

Готовый тыквенный тарт хорошо охладите, можно при желании присыпать его сахарной пудрой, и только тогда приступайте к нарезке на порционные кусочки.

Приятного аппетита!