Рецепт: Сырные шарики — По-домашнему

Ингредиенты:

сыр твердый — 200 мл.;

яйца куриные — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчик;

мука — 3 ст.л.;

панировачная смесь — 50 грамм;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 200 мл.

Способ приготовления: Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом сырных шариков.

Эти шарики готовятся всего несколько минут.

Необходимые ингредиенты на фото ниже:

Для начала, самый главный ингредиент, мы, натрём на мелкой тёрке

И отправить в небольшую миску

Разбить в натёртый сыр 2 яйца

Выдавить туда же 2 зубчика чеснока

Добавить щепотку соли

И 3 столовые ложки муки

я взяла с горкой

Хорошо перемешать

в отдельную ёмкость насыпаем панировочную смесь или сухари

Формируем шарики размером с грецкий орех

Такой шарик получается:

Опускаем его в панировочную смесь

И катаем

Из упаковки сыра, а было ровно 200 грамм у меня вышло 11 сырных шарико

Нужно их опустить в раскалённое подсолнечное масло.

Я готовила во фритюре и выставила температуру 190 градусов

Готовятся шарики всего несколько минут. Готовим до появления золотистой корочки и когда они всплывут достаём.

Получаются аккуратные, красивые и аппетитные сырные шарики.

Сырные шарики готовы!

Я их выложила на салфетки, чтобы жир впитался

В разрезе:

Очень вкусное блюдо получается.

Только не дешёвое.

Стоимость ингредиентов на декабрь 2023 года —

153,739

Стоимость 1 шарика с сыром — 14 рублей

90 рублей за 200 грамм сыра

0,10 коп за соль

0,089 коп за 1 грамм ЧЕСНОКА (89 руб. за кг.)

5,25 за 70 грамм МУКИ (79 рублей за 1 кг.)

26,40 За 2 ЯЙЦА (135 руб. за 10 шт.)

32 рубля за 200 мл. подсолнечного масла (144 рубля за 900 мл.)

Панировочные сухари не считаю, они всегда есть в доме, актуальную цену не знаю, особо на сумму это не повлияет)

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 14 руб.