Рецепт: Сырные шарики — По-домашнему

Ингредиенты:
сыр твердый — 200 мл.;
яйца куриные — 2 шт.;
чеснок — 2 зубчик;
мука — 3 ст.л.;
панировачная смесь — 50 грамм;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — 200 мл.
Способ приготовления: Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом сырных шариков.
Эти шарики готовятся всего несколько минут.
Необходимые ингредиенты на фото ниже:
Для начала, самый главный ингредиент, мы, натрём на мелкой тёрке
И отправить в небольшую миску
Разбить в натёртый сыр 2 яйца
Выдавить туда же 2 зубчика чеснока
Добавить щепотку соли
И 3 столовые ложки муки
я взяла с горкой
Хорошо перемешать
в отдельную ёмкость насыпаем панировочную смесь или сухари
Формируем шарики размером с грецкий орех
Такой шарик получается:
Опускаем его в панировочную смесь
И катаем
Из упаковки сыра, а было ровно 200 грамм у меня вышло 11 сырных шарико
Нужно их опустить в раскалённое подсолнечное масло.
Я готовила во фритюре и выставила температуру 190 градусов
Готовятся шарики всего несколько минут. Готовим до появления золотистой корочки и когда они всплывут достаём.
Получаются аккуратные, красивые и аппетитные сырные шарики.
Сырные шарики готовы!
Я их выложила на салфетки, чтобы жир впитался
В разрезе:
Очень вкусное блюдо получается.
Только не дешёвое.
Стоимость ингредиентов на декабрь 2023 года —
153,739
Стоимость 1 шарика с сыром — 14 рублей
90 рублей за 200 грамм сыра
0,10 коп за соль
0,089 коп за 1 грамм ЧЕСНОКА (89 руб. за кг.)
5,25 за 70 грамм МУКИ (79 рублей за 1 кг.)
26,40 За 2 ЯЙЦА (135 руб. за 10 шт.)
32 рубля за 200 мл. подсолнечного масла (144 рубля за 900 мл.)
Панировочные сухари не считаю, они всегда есть в доме, актуальную цену не знаю, особо на сумму это не повлияет)
Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 14 руб.