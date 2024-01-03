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Рецепт: Сырные шарики — По-домашнему

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Сырные шарики — По-домашнему

Ингредиенты:
сыр твердый — 200 мл.;
яйца куриные — 2 шт.;
чеснок — 2 зубчик;
мука — 3 ст.л.;
панировачная смесь — 50 грамм;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — 200 мл.
Способ приготовления: Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом сырных шариков.

Эти шарики готовятся всего несколько минут.

Необходимые ингредиенты на фото ниже:

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Для начала, самый главный ингредиент, мы, натрём на мелкой тёрке

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

И отправить в небольшую миску

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Разбить в натёртый сыр 2 яйца

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Выдавить туда же 2 зубчика чеснока

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Добавить щепотку соли

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

И 3 столовые ложки муки

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

я взяла с горкой

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Хорошо перемешать

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

в отдельную ёмкость насыпаем панировочную смесь или сухари
Формируем шарики размером с грецкий орех

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Такой шарик получается:

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Опускаем его в панировочную смесь

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

И катаем

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Из упаковки сыра, а было ровно 200 грамм у меня вышло 11 сырных шарико

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Нужно их опустить в раскалённое подсолнечное масло.

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Я готовила во фритюре и выставила температуру 190 градусов

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Готовятся шарики всего несколько минут. Готовим до появления золотистой корочки и когда они всплывут достаём.

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Получаются аккуратные, красивые и аппетитные сырные шарики.

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Сырные шарики готовы!
Я их выложила на салфетки, чтобы жир впитался
В разрезе:

Рецепт: Сырные шарики - По-домашнему

Очень вкусное блюдо получается.
Только не дешёвое.

Стоимость ингредиентов на декабрь 2023 года —
153,739

Стоимость 1 шарика с сыром — 14 рублей

90 рублей за 200 грамм сыра
0,10 коп за соль

0,089 коп за 1 грамм ЧЕСНОКА (89 руб. за кг.)

5,25 за 70 грамм МУКИ (79 рублей за 1 кг.)

26,40 За 2 ЯЙЦА (135 руб. за 10 шт.)
32 рубля за 200 мл. подсолнечного масла (144 рубля за 900 мл.)

Панировочные сухари не считаю, они всегда есть в доме, актуальную цену не знаю, особо на сумму это не повлияет)

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 14 руб.

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