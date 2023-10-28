«Фальшивый заяц»: классический рецепт

Немецкая кухня многогранная и очень сытная. Ее блюда отличаются разнообразием овощей, калорийностью и простотой подачи. А еще немцы обожают картофельные салаты. Они берут один рецепт за основу и дополняют его любимыми ингредиентами. Поэтому классический салат вы, наверное, не попробуете ни в одном заведении. Традиционное второе блюдо «Фальшивый заяц» местные хозяйки тоже готовят каждая по-своему. Но отталкиваются они от оригинального рецепта.

Рецепт фальшивого зайца, если отталкиваться от книг по истории, был придуман представителями третьего и четвертого сословий Восточной Европы во второй половине XVIII века. Не имея права на отстрел дичи, они решили украсить праздничный стол искусной подделкой. Также название блюда единожды встречается в легендарном произведении Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Там оно фигурирует как вегетарианское блюдо, что далеко от реальности.

Как приготовить мясной рулет «Фальшивый заяц»

Для приготовления данного блюда вам понадобится два вида мяса: говядина и курица. Ни один ушастый в процессе не пострадает! Также нужно будет добавить копченое сало: оно придаст дымка мясному рулету. Чтобы сделать его хотя бы как-то похожим на дичь (хотя сами немцы даже не стараются), следует плотно упаковать рулет в фольгу в виде полена. Также сохранить вид поможет форма для кекса.

Ингредиенты

Копченая свиная грудинка50 г Куриное филе200 г Говяжий фарш500 г Яйцо7 шт. Хлеб20 г Крахмал1 ч. л. Молоко150 мл Шпинат200 г Бекон20 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лук250 г Сливочное масло1 ст. л. Пшеничная мука20 г Говяжий бульон1 стак. Сахар1 ч. л. Лимонный сок1 ч. л. Сметана2 ст. л.

Приготовление

У 3 ломтиков хлеба срежьте корочки. Мякиш замочите в молоке. Далее нужно отжать и вместе с фаршем пропустить хлеб через мясорубку. Куриное филе и сало нарежьте мельчайшими кубиками.Шпинат выложите на сковороду с подсолнечным маслом. Тушите его до выпаривания сока, а затем посолите и поперчите. В говяжий фарш добавьте 3 сырых желтка, соль, перец и специи по вкусу. Далее добавьте в фарш кусочки филе и сало. Хорошенько перемешайте. 3 сырых белка взбейте в крепкую пену. 2 ст. л. пены добавьте в шпинатную массу и перемешайте. Остальное вмешайте в фарш. Если масса будет слишком густой, добавьте пару ложек молока, в котором замачивался хлеб. Фольгу перемажьте жиром, разложите полоски бекона. Наверх довольно толстым слоем выложите фарш, как на фото.На фарш выложите шпинат, а на него — в ряд вареные яйца. Плотно заверните рулет, придав ему форму полена. Готовьте фальшивого зайца в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут. В середине запекания (минут через 20 после начала) снизьте температуру до 170 °С и продолжите запекание. Через 45 минут разверните фольгу и готовьте еще 30 минут до румяности. Пока заяц готовится, сделайте соус. Лук измельчите, пассеруйте в сливочном масле. Добавьте муку и обжаривайте 3 минуты. Далее влейте горячий бульон и размешайте. Добавьте сахар, соль, перец, лимонный сок и сметану. Прогрейте.

Подавайте фальшивого зайца к столу, нарезав его ломтиками, с картофельным пюре, запеченными овощами и щедро полив луковым соусом. Кстати, немецкие хозяюшки одевают «зайца» в «рубашку» не только из бекона, но и из савойской капусты или рубленой зелени. Попробуйте, может, вам так больше понравится!