Проще, чем голубцы. Даже мясо не нужно: легкий, но сытный ужин из капусты

Запеканка — это один из самых универсальных видов блюд во всем мире. Дело в том, что запеканка существует почти в каждой стране. Правда, во всех государствах запеканка имеет свое необычное название.
Например, в Италии запеканку назвали лазаньей, в странах СНГ лапшевником. При этом концепция приготовления блюда часто сходится.
Дело в том, что запеканку готовили крестьяне в древности. Из овощей сделать простое и бюджетное блюдо было не трудно и быстро. Кормились запеканкой большие семьи.
Расскажем о том, как приготовить капустную запеканку.
Ингредиенты для капустной запеканки:
- Капуста — 800 г;
- Укроп — пучок;
- Парсли;
- Зеленый лук — пучок;
- Морковь — шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Молотый черный перец;
- Паприка;
- Мука — 200 г;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Помидоры черри — 150 г.
Приготовление капустной запеканки:
Шинкуем не особо мелко капусту, выкладываем в глубокую миску. Солим капусту и обминаем слегка руками.
Очищенный картофель натираем на крупных резцах терки, смешиваем с капустой. Шинкуем мелко зеленый лук, парсли и укроп, измельчаем на терке морковь.
Выкладываем зелень и морковь в миску с картофелем и капустой. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в овощную массу, разбиваем туда же яйца.
Высыпаем в смесь муку, черный молотый перец и паприку, тщательно перемешиваем.
Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем овощную массу.
Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.
Подавать запеканку советуем с помидорами черри. Так блюдо будет полноценным, получит новые нотки вкуса.