Проще, чем голубцы. Даже мясо не нужно: легкий, но сытный ужин из капусты

Запеканка — это один из самых универсальных видов блюд во всем мире. Дело в том, что запеканка существует почти в каждой стране. Правда, во всех государствах запеканка имеет свое необычное название.

Например, в Италии запеканку назвали лазаньей, в странах СНГ лапшевником. При этом концепция приготовления блюда часто сходится.

Дело в том, что запеканку готовили крестьяне в древности. Из овощей сделать простое и бюджетное блюдо было не трудно и быстро. Кормились запеканкой большие семьи.

Расскажем о том, как приготовить капустную запеканку.

Ингредиенты для капустной запеканки:

Капуста — 800 г;

Укроп — пучок;

Парсли;

Зеленый лук — пучок;

Морковь — шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Яйца — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Молотый черный перец;

Паприка;

Мука — 200 г;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Помидоры черри — 150 г.

Приготовление капустной запеканки:

Шинкуем не особо мелко капусту, выкладываем в глубокую миску. Солим капусту и обминаем слегка руками.

Очищенный картофель натираем на крупных резцах терки, смешиваем с капустой. Шинкуем мелко зеленый лук, парсли и укроп, измельчаем на терке морковь.

Выкладываем зелень и морковь в миску с картофелем и капустой. Пропускаем через пресс зубчики чеснока в овощную массу, разбиваем туда же яйца.

Высыпаем в смесь муку, черный молотый перец и паприку, тщательно перемешиваем.

Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем овощную массу.

Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.

Подавать запеканку советуем с помидорами черри. Так блюдо будет полноценным, получит новые нотки вкуса.