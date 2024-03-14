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Суп «Велюте дюбарри»

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Суп «Велюте дюбарри»

Описание приготовления:

Свое название суп получил в честь фаворитки французского короля, которая и придумала его рецепт. Считается, что цветная капуста улучшает цвет лица и очень полезна для организма. В оригинале идет порей, но его отлично заменяет белая часть обычного зеленого лука. При желании можно оставить немного соцветий капусты и отварить отдельно для украшения супа.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Супы / Супы-пюре География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Цветная капуста 400 Грамм
  • Лук порей 150 Грамм (стебель)
  • Масло сливочное 30 Грамм
  • Мука 20 Грамм
  • Бульон 500 Миллилитров
  • Сливки 30 Миллилитров (20% жирности)
  • Желток 1 Штука (сырой)
  • Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

74 ккал

Калорийность

1 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Велюте дюбарри"»

Суп "Велюте дюбарри"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суп "Велюте дюбарри". Овощи вымойте и обсушите.

Суп "Велюте дюбарри"

Порей порежьте полукольцами и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к нему сливочное масло и поставьте на средний огонь. Дайте маслу растаять и готовьте лук в течение 3 минут, перемешивая.

Суп "Велюте дюбарри"

Добавьте к луку порею муку, мешая, обжаривайте все еще 3 минуты.

Суп "Велюте дюбарри"

Медленно вливайте в кастрюлю бульон, все время мешая. Добавьте в суп соцветия цветной капусты.

Суп "Велюте дюбарри"

Все доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 30 минут. Готовый суп пробейте блендером до однородности.

Суп "Велюте дюбарри"

Смешайте до однородности сливки и яичный желток.

Суп "Велюте дюбарри"

Постоянно мешая суп, вливайте сливочную массу. Все посолите, доведите до кипения и снимите с огня. Разлейте готовый суп "Велюте дюбарри" по тарелкам, украсьте и подавайте к столу.

Суп "Велюте дюбарри"

Приятного аппетита!

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