Описание приготовления:

Свое название суп получил в честь фаворитки французского короля, которая и придумала его рецепт. Считается, что цветная капуста улучшает цвет лица и очень полезна для организма. В оригинале идет порей, но его отлично заменяет белая часть обычного зеленого лука. При желании можно оставить немного соцветий капусты и отварить отдельно для украшения супа.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Супы / Супы-пюре География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Цветная капуста 400 Грамм

Лук порей 150 Грамм (стебель)

Масло сливочное 30 Грамм

Мука 20 Грамм

Бульон 500 Миллилитров

Сливки 30 Миллилитров (20% жирности)

Желток 1 Штука (сырой)

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

74 ккал

Калорийность

1 г

Белки

7 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп "Велюте дюбарри"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суп "Велюте дюбарри". Овощи вымойте и обсушите.

Порей порежьте полукольцами и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к нему сливочное масло и поставьте на средний огонь. Дайте маслу растаять и готовьте лук в течение 3 минут, перемешивая.

Добавьте к луку порею муку, мешая, обжаривайте все еще 3 минуты.

Медленно вливайте в кастрюлю бульон, все время мешая. Добавьте в суп соцветия цветной капусты.

Все доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 30 минут. Готовый суп пробейте блендером до однородности.

Смешайте до однородности сливки и яичный желток.

Постоянно мешая суп, вливайте сливочную массу. Все посолите, доведите до кипения и снимите с огня. Разлейте готовый суп "Велюте дюбарри" по тарелкам, украсьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!