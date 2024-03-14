Описание приготовления:
Свое название суп получил в честь фаворитки французского короля, которая и придумала его рецепт. Считается, что цветная капуста улучшает цвет лица и очень полезна для организма. В оригинале идет порей, но его отлично заменяет белая часть обычного зеленого лука. При желании можно оставить немного соцветий капусты и отварить отдельно для украшения супа.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Супы / Супы-пюре География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Цветная капуста 400 Грамм
- Лук порей 150 Грамм (стебель)
- Масло сливочное 30 Грамм
- Мука 20 Грамм
- Бульон 500 Миллилитров
- Сливки 30 Миллилитров (20% жирности)
- Желток 1 Штука (сырой)
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
74 ккал
Калорийность
1 г
Белки
7 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп "Велюте дюбарри"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления суп "Велюте дюбарри". Овощи вымойте и обсушите.
Порей порежьте полукольцами и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к нему сливочное масло и поставьте на средний огонь. Дайте маслу растаять и готовьте лук в течение 3 минут, перемешивая.
Добавьте к луку порею муку, мешая, обжаривайте все еще 3 минуты.
Медленно вливайте в кастрюлю бульон, все время мешая. Добавьте в суп соцветия цветной капусты.
Все доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 30 минут. Готовый суп пробейте блендером до однородности.
Смешайте до однородности сливки и яичный желток.
Постоянно мешая суп, вливайте сливочную массу. Все посолите, доведите до кипения и снимите с огня. Разлейте готовый суп "Велюте дюбарри" по тарелкам, украсьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!