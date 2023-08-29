ГлавнаяРецептыФаршированные баклажаны половинками, которые вы точно захотите повторить еще Фаршированные баклажаны половинками, которые вы точно захотите повторить еще На чтение: 2 минуты Никогда не готовите баклажаны, из-за вкуса и горечи? У нас есть отличный рецепт блюда, которое изменит ваше отношение к этому продукту. Возможно, он даже станет любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Не любите баклажаны? Попробуйте этот рецепт и вы измените свое мнение. Это блюдо не только может заменить закуску на столе, но и стать отличным основным на праздничном столе. Читайте также Частинка Италии на вашем столе: главные секреты сочного и нежного чикен пармезана Баклажаны фаршированные в челноках – отличный вариант для обеда, или ужина. Овощ получается нежным, без горчинки, а мясной фарш с творогом добавляют особых ноток блюду. Рецепт фаршированных баклажанов половинками Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 средних баклажана; – 4 ложки оливкового масла + соль + перец; – 1 лук; – 400 граммов любого фарша; – приправа 10 овощей; – 200 граммов любого томатного соуса или 4 ложки томатной пасты + 100 – 150 граммов воды; – 4 маленьких кубика сливочного масла + 150 граммов сыра сулугуни или моцареллы; – зелень (идеально подходит кинза). Приготовление: Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы. Смазываем маслом совмещенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут (до мягкости). Далее жарим лук до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до готовности. Добавляем приправу 10 овощей, томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10 – 15 минут. В горячие баклажаны добавляем масло, творог и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонное тирамису за пол часа. Поделитесь с друзьями