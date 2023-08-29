Индекс шарлотки: сколько сейчас стоит приготовления пирога?

Сервис доставки «Лента Онлайн» уже по традиции узнал, во сколько обойдется приготовление стандартной шарлотки летом 2023 года.

Аналитики опирались на рецепт, рассчитанный на 12 порций. Для него потребуется:

200 г сахара

160 г пшеничной муки

5 яиц

1 кг яблок

15 мл растительного масла

6 г разрыхлителя

После подсчета средних цен на все ингредиенты оказалось, что приготовление яблочного пирога этим летом обойдется россиянам в сумму от 59 рублей до 183,5 рубля, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Меньше всего потратят те, у кого есть возможность сэкономить на фруктах, — например, за счет собственного урожая яблок.

По словам шеф-повара Ивана Кудряшова, для шарлотки уместны всего четыре сорта яблок: это «гренни смит», «ренет симиренко», «антоновка» и «голден делишес». Чтобы получить идеальную начинку, Кудряшов рекомендует смешать два сорта — «гала» и «гренни смит». Предварительно яблочные дольки можно обвалять в сахарной пудре — так они приобретут нежную текстуру.

«Лучше выбирать спелые яблоки, но не перезревшие, чтобы в них был достаточный баланс сахара и они в текстуре самого пирога не выделялись», — советует шеф.