Описание приготовления:

Какой же новогодний стол без красивых и уникальных блюд, которыми каждая хозяйка хочет всех удивить? Приготовьте красочную съедобную ёлочку небольшого размера и подайте ее с крекерами, каждый гость сам срежет часть блюда и обмажет им крекер. Получится универсальная закуска, которая точно не останется без внимания!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Зелень / Укроп Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Творог 400 Грамм (любой жирности)

Майонез 3 Ст. ложки (любой жирности)

Укроп 50 Грамм

Гранат 60 Грамм

Кукуруза 60 Грамм (консервированная)

Чеснок 2 Зубчика

Крекеры 6-7 Штук (для подачи)

Соль 2-3 Щепоток

Количество порций 3

Как приготовить «Сырная ёлочка»

Подготовьте указанные ингредиенты. Гранат разломите, с кукурузы слейте маринад.

Творог любой жирности выложите в глубокую миску или салатник, добавьте туда же майонез, посолите. Очистите чесночные зубчики и промойте их, спрессуйте в емкость.

Тщательно все перетрите вилкой, чтобы масса как следует перемешалась. Оставьте творог в холодильнике на 30 минут — чесночный аромат разойдется по всей массе.

Укроп промойте в воде, измельчите и выложите на тарелку. Можно использовать нарезанную заготовку зелени с лета. Влажными руками сформируйте из творожной массы конус и обпанируйте его в измельченном укропе.

На тарелку выложите кругом крекеры, на них — зеленую ёлку из творога. Аккуратно украсьте ее гирляндами из зерен граната и кукурузы. Сверху разместите звездочку из сыра или помидор черри небольшого размера. Подайте закуску к столу.