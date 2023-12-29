Описание приготовления:
Какой же новогодний стол без красивых и уникальных блюд, которыми каждая хозяйка хочет всех удивить? Приготовьте красочную съедобную ёлочку небольшого размера и подайте ее с крекерами, каждый гость сам срежет часть блюда и обмажет им крекер. Получится универсальная закуска, которая точно не останется без внимания!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Зелень / Укроп Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Творог 400 Грамм (любой жирности)
- Майонез 3 Ст. ложки (любой жирности)
- Укроп 50 Грамм
- Гранат 60 Грамм
- Кукуруза 60 Грамм (консервированная)
- Чеснок 2 Зубчика
- Крекеры 6-7 Штук (для подачи)
- Соль 2-3 Щепоток
Количество порций 3
Как приготовить «Сырная ёлочка»
Подготовьте указанные ингредиенты. Гранат разломите, с кукурузы слейте маринад.
Творог любой жирности выложите в глубокую миску или салатник, добавьте туда же майонез, посолите. Очистите чесночные зубчики и промойте их, спрессуйте в емкость.
Тщательно все перетрите вилкой, чтобы масса как следует перемешалась. Оставьте творог в холодильнике на 30 минут — чесночный аромат разойдется по всей массе.
Укроп промойте в воде, измельчите и выложите на тарелку. Можно использовать нарезанную заготовку зелени с лета. Влажными руками сформируйте из творожной массы конус и обпанируйте его в измельченном укропе.
На тарелку выложите кругом крекеры, на них — зеленую ёлку из творога. Аккуратно украсьте ее гирляндами из зерен граната и кукурузы. Сверху разместите звездочку из сыра или помидор черри небольшого размера. Подайте закуску к столу.